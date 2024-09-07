https://ria.ru/20240907/pozhar-1971259379.html
Названа возможная причина пожара на парковке в Подмосковье
Названа возможная причина пожара на парковке в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2024
Названа возможная причина пожара на парковке в Подмосковье
Пожар на парковке в подмосковном Одинцове, предварительно, возник во время ремонтных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:29
2024-09-07T13:29
2024-09-07T13:50
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар на парковке в подмосковном Одинцове, предварительно, возник во время ремонтных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале."По предварительной информации, сегодня днем в здании многоуровневой автопарковки на улице Грибовской в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа при производстве ремонтных работ произошло возгорание", - говорится в сообщении.В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20240822/moskva-1967743177.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Названа возможная причина пожара на парковке в Подмосковье
Пожар на парковке в Одинцово, предварительно, возник во время ремонтных работ