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Названа возможная причина пожара на парковке в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2024
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13:29 07.09.2024 (обновлено: 13:50 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971259379.html
Названа возможная причина пожара на парковке в Подмосковье
Названа возможная причина пожара на парковке в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2024
Названа возможная причина пожара на парковке в Подмосковье
Пожар на парковке в подмосковном Одинцове, предварительно, возник во время ремонтных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:29
2024-09-07T13:50
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар на парковке в подмосковном Одинцове, предварительно, возник во время ремонтных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале."По предварительной информации, сегодня днем в здании многоуровневой автопарковки на улице Грибовской в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа при производстве ремонтных работ произошло возгорание", - говорится в сообщении.В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы, уточняется в релизе.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Названа возможная причина пожара на парковке в Подмосковье

Пожар на парковке в Одинцово, предварительно, возник во время ремонтных работ

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок. 7 сентября 2024
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок. 7 сентября 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар на парковке в подмосковном Одинцове, предварительно, возник во время ремонтных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.
"По предварительной информации, сегодня днем в здании многоуровневой автопарковки на улице Грибовской в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа при производстве ремонтных работ произошло возгорание", - говорится в сообщении.
В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.
Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы, уточняется в релизе.
Пожарные расчеты у аквапарка Фэнтази на улице Люблинская в Москве, где произошло возгорание. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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22 августа, 11:37
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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