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Два человека погибли при пожаре на парковке в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2024
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13:18 07.09.2024 (обновлено: 16:39 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971256654.html
Два человека погибли при пожаре на парковке в Подмосковье
Два человека погибли при пожаре на парковке в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2024
Два человека погибли при пожаре на парковке в Подмосковье
Два человека погибли при пожаре в Одинцовском городском округе, сообщил подмосковный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:18
2024-09-07T16:39
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в Одинцовском городском округе, сообщил подмосковный главк МЧС в Telegram-канале.О пожаре в коттеджном поселке Лесной Городок стало известно в 12:03. Прибывшие на место подразделения установили, что в наземном паркинге горят легковые автомобили и конструктивные элементы парковки."Пожар локализован на площади 713 квадратных метров. В настоящий момент ликвидировано открытое горение. К сожалению, два человека погибли", — говорится в релизе.На месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава.В Минздраве Московской области позже заявили, что двух человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, на парковке сгорели два десятка автомобилей.По предварительным данным, возгорание началось во время ремонтных работ, сообщили в подмосковной прокуратуре. Свидетельница пожара Екатерина рассказала корреспонденту РИА Новости, что парковка загорелась в один миг, появился дым, а затем на ее глазах из здания вынесли пострадавшего мужчину.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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московская область (подмосковье)
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Пожар на многоуровневой парковке в Одинцово
Пожар на многоуровневой парковке в Одинцово
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Два человека погибли при пожаре на парковке в Подмосковье

При пожаре на парковке в подмосковном поселке Лесной Городок погибли 2 человека

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиМесто пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной Городок
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной Городок - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной Городок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в Одинцовском городском округе, сообщил подмосковный главк МЧС в Telegram-канале.
О пожаре в коттеджном поселке Лесной Городок стало известно в 12:03. Прибывшие на место подразделения установили, что в наземном паркинге горят легковые автомобили и конструктивные элементы парковки.
«
"Пожар локализован на площади 713 квадратных метров. В настоящий момент ликвидировано открытое горение. К сожалению, два человека погибли", — говорится в релизе.
На месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава.
В Минздраве Московской области позже заявили, что двух человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, на парковке сгорели два десятка автомобилей.
По предварительным данным, возгорание началось во время ремонтных работ, сообщили в подмосковной прокуратуре. Свидетельница пожара Екатерина рассказала корреспонденту РИА Новости, что парковка загорелась в один миг, появился дым, а затем на ее глазах из здания вынесли пострадавшего мужчину.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Место пожара на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В Москве вспыхнул пожар на многоярусной парковке
7 февраля, 09:46
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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