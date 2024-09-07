https://ria.ru/20240907/pozhar-1971256654.html

Два человека погибли при пожаре на парковке в Подмосковье

Два человека погибли при пожаре на парковке в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2024

Два человека погибли при пожаре на парковке в Подмосковье

Два человека погибли при пожаре в Одинцовском городском округе, сообщил подмосковный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:18

2024-09-07T13:18

2024-09-07T16:39

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в Одинцовском городском округе, сообщил подмосковный главк МЧС в Telegram-канале.О пожаре в коттеджном поселке Лесной Городок стало известно в 12:03. Прибывшие на место подразделения установили, что в наземном паркинге горят легковые автомобили и конструктивные элементы парковки."Пожар локализован на площади 713 квадратных метров. В настоящий момент ликвидировано открытое горение. К сожалению, два человека погибли", — говорится в релизе.На месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава.В Минздраве Московской области позже заявили, что двух человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, на парковке сгорели два десятка автомобилей.По предварительным данным, возгорание началось во время ремонтных работ, сообщили в подмосковной прокуратуре. Свидетельница пожара Екатерина рассказала корреспонденту РИА Новости, что парковка загорелась в один миг, появился дым, а затем на ее глазах из здания вынесли пострадавшего мужчину.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20240207/pozhar-1925855700.html

московская область (подмосковье)

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Пожар на многоуровневой парковке в Одинцово Пожар на многоуровневой парковке в Одинцово 2024-09-07T13:18 true PT0M26S

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)