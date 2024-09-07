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В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/povrezhdeniya-1971216678.html
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 07.09.2024
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в субботу заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:07
2024-09-07T07:07
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в субботу заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории прозвучало 265 взрывов за минувшие сутки. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971213413.html
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киев, запорожская область, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в субботу заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
По его словам, на подконтрольной Киеву территории прозвучало 265 взрывов за минувшие сутки.
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"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьРоссияЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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