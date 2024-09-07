https://ria.ru/20240907/povrezhdeniya-1971216678.html

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 07.09.2024

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в субботу заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:07

2024-09-07T07:07

2024-09-07T07:07

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киев

запорожская область

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запорожская областная государственная администрация

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в субботу заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории прозвучало 265 взрывов за минувшие сутки. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971213413.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, запорожская область, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, происшествия