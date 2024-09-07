https://ria.ru/20240907/portveyn-1971217721.html

В России нарастили выпуск портвейна

В России нарастили выпуск портвейна - РИА Новости, 07.09.2024

В России нарастили выпуск портвейна

Российские производители нарастили выпуск портвейна в два раза в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, более 90% объема... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:19

2024-09-07T07:19

2024-09-07T07:19

экономика

россия

краснодарский край

португалия

роскачество

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские производители нарастили выпуск портвейна в два раза в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, более 90% объема производства данного типа винодельческой продукции в РФ приходится на Крым, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Производство портвейна в России в первом полугодии 2024 года удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя 2,63 миллиона литров", - рассказали в организации, уточнив, что за первое полугодие 2023 года было выпущено 1,28 миллиона литров портвейна. "Это один из лучших показателей по категории портвейнов за всю историю наших наблюдений за рынком с 2020 года, когда законом было введено четкое определение портвейна, и с рынка начали вымываться плодовые и винные напитки, также использовавшие этот термин на этикетке... Имидж портвейна сейчас ощутимо меняется. Это уже не маргинальный напиток с нижних полок супермаркетов", - сказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева, слова которой привели в сообщении. В организации также связывают рост производства портвейнов с возвращением интереса покупателей к качественным крепленым винам, в том числе к выдержанным, марочным и коллекционным. По данным Роскачества, в целом объем производства крепленых (ликерных) вин в январе-июне этого года вырос в России на 73,3%, до 7,1 миллиона литров, в сравнении с первым полугодием 2023 года. Доля портвейнов в общем объеме производства крепленых вин сейчас составляет 35%. Вес этой категории за исследуемый период вырос на 6%. Отмечается, что крупнейшим производителем портвейнов в России является Крым, на него приходится более 90% объемов. За ним следуют Краснодарский край и Дагестан. В Роскачестве сообщили, что по популярности на первом месте - красные портвейны, с долей порядка 50%. Быстрый рост демонстрируют и розовые портвейны, чья доля выросла по сравнению с прошлым полугодием на 10%, до 13,4%, подчеркнули в организации. В Роскачестве прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на портвейны, в том числе дорогих, марочных и коллекционных категорий. "Сейчас на рынке хороший выбор марочных и коллекционных портвейнов. В розничной торговле представлены выдержанные и марочные портвейны 2015 года урожая и старше, коллекционные старше 1994 года. Цены на марочный портвейн начинаются от 600-700 рублей, на коллекционные - от 1,5-2 тысяч и до 20-30 тысяч за бутылку в зависимости от года урожая. Для сравнения, любой ординарный портвейн из Португалии, качеством уступающий российским выдержанным образцам, будет стоить не менее 1,5-2 тысяч рублей за бутылку", - заключила Латышева.

https://ria.ru/20240830/proizvodstvo-1969367501.html

https://ria.ru/20240529/vino-1949042351.html

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экономика, россия, краснодарский край, португалия, роскачество