https://ria.ru/20240907/porazhenie-1971270252.html

ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области

ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области

Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах ряда... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:20

2024-09-07T14:20

2024-09-07T14:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах ряда населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачая Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины