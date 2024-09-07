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ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/porazhenie-1971270252.html
ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области
ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области
Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах ряда... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:20
2024-09-07T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах ряда населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачая Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области

ВС РФ поразили технику ВСУ в Курской области в районе ряда населенных пунктов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах ряда населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачая Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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