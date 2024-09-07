https://ria.ru/20240907/porazhenie-1971270252.html
ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области
ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области
Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах ряда... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:20
2024-09-07T14:20
2024-09-07T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах ряда населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачая Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили скопления техники ВСУ в Курской области
ВС РФ поразили технику ВСУ в Курской области в районе ряда населенных пунктов
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах ряда населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны
РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачая Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.