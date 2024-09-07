https://ria.ru/20240907/polikliniki-1971258042.html

Путин назвал сроки завершения реконструкции поликлиник Москвы

Путин назвал сроки завершения реконструкции поликлиник Москвы - РИА Новости, 07.09.2024

Путин назвал сроки завершения реконструкции поликлиник Москвы

К концу 2025 года программа реконструкции поликлиник столицы будет завершена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:24

2024-09-07T13:24

2024-09-07T14:30

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. К концу 2025 года программа реконструкции поликлиник столицы будет завершена, заявил президент РФ Владимир Путин. "К концу следующего 2025 года планируется завершить программу реконструкции поликлиник",- сказал Путин в ходе праздничного мероприятия в честь Дня города.

https://ria.ru/20240823/polikliniki-1968012769.html

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общество, россия, владимир путин