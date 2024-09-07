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Путин назвал сроки завершения реконструкции поликлиник Москвы - РИА Новости, 07.09.2024
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13:24 07.09.2024 (обновлено: 14:30 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/polikliniki-1971258042.html
Путин назвал сроки завершения реконструкции поликлиник Москвы
Путин назвал сроки завершения реконструкции поликлиник Москвы - РИА Новости, 07.09.2024
Путин назвал сроки завершения реконструкции поликлиник Москвы
К концу 2025 года программа реконструкции поликлиник столицы будет завершена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:24
2024-09-07T14:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. К концу 2025 года программа реконструкции поликлиник столицы будет завершена, заявил президент РФ Владимир Путин. "К концу следующего 2025 года планируется завершить программу реконструкции поликлиник",- сказал Путин в ходе праздничного мероприятия в честь Дня города.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал сроки завершения реконструкции поликлиник Москвы

Путин: программу реконструкции поликлиник столицы завершат к концу 2025 года

© АГН "Москва" / Алексей ФилипповЗдание поликлиники на юго-западе Москвы
Здание поликлиники на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© АГН "Москва" / Алексей Филиппов
Здание поликлиники на юго-западе Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. К концу 2025 года программа реконструкции поликлиник столицы будет завершена, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К концу следующего 2025 года планируется завершить программу реконструкции поликлиник",- сказал Путин в ходе праздничного мероприятия в честь Дня города.
Здание поликлиники на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Около 100 поликлиник Москвы получили дополнительные мощности
23 августа, 13:12
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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