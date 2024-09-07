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Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков
Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2024
Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после мероприятий в "Зарядье" отдельно пообщались "на ногах", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:45
2024-09-07T14:45
2024-09-07T14:45
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после мероприятий в "Зарядье" отдельно пообщались "на ногах", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они сейчас вот общаются. Они пошли вместе", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, планируется ли у Путина отдельная встреча с Собяниным. Он подтвердил, что речь идет об общении "на ногах": "Конечно". Ранее Путин и Собянин в "Зарядье" приняли участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходило по видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20240907/putin-1971269407.html
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россия, москва, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин, зарядье, общество
Россия, Москва, Сергей Собянин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Зарядье, Общество
Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков
Песков: Путин на ногах пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье"