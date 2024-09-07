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Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2024
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14:45 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/peskov-1971274929.html
Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков
Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2024
Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после мероприятий в "Зарядье" отдельно пообщались "на ногах", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:45
2024-09-07T14:45
россия
москва
сергей собянин
дмитрий песков
владимир путин
зарядье
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после мероприятий в "Зарядье" отдельно пообщались "на ногах", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они сейчас вот общаются. Они пошли вместе", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, планируется ли у Путина отдельная встреча с Собяниным. Он подтвердил, что речь идет об общении "на ногах": "Конечно". Ранее Путин и Собянин в "Зарядье" приняли участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходило по видеоконференцсвязи.
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россия, москва, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин, зарядье, общество
Россия, Москва, Сергей Собянин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Зарядье, Общество
Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков

Песков: Путин на ногах пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Сергей Собянин
Владимир Путин и Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Путин и Сергей Собянин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после мероприятий в "Зарядье" отдельно пообщались "на ногах", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они сейчас вот общаются. Они пошли вместе", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, планируется ли у Путина отдельная встреча с Собяниным. Он подтвердил, что речь идет об общении "на ногах": "Конечно".
Ранее Путин и Собянин в "Зарядье" приняли участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходило по видеоконференцсвязи.
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