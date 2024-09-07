https://ria.ru/20240907/peskov-1971274929.html

Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков

Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2024

Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после мероприятий в "Зарядье" отдельно пообщались "на ногах", сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:45

2024-09-07T14:45

2024-09-07T14:45

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москва

сергей собянин

дмитрий песков

владимир путин

зарядье

общество

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после мероприятий в "Зарядье" отдельно пообщались "на ногах", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они сейчас вот общаются. Они пошли вместе", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, планируется ли у Путина отдельная встреча с Собяниным. Он подтвердил, что речь идет об общении "на ногах": "Конечно". Ранее Путин и Собянин в "Зарядье" приняли участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходило по видеоконференцсвязи.

https://ria.ru/20240907/putin-1971269407.html

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россия, москва, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин, зарядье, общество