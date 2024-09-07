https://ria.ru/20240907/perevozki-1971299244.html

Правительство одобрило проект соглашения с Узбекистаном о ж/д перевозках

Правительство одобрило проект соглашения с Узбекистаном о ж/д перевозках - РИА Новости, 07.09.2024

Правительство одобрило проект соглашения с Узбекистаном о ж/д перевозках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между РФ и Узбекистаном о взаимодействии по вопросам реализации... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:41

2024-09-07T16:41

2024-09-07T16:41

экономика

россия

узбекистан

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между РФ и Узбекистаном о взаимодействии по вопросам реализации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ "О международных договорах России" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИД РФ и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с узбекистанской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс", - говорится в распоряжении. Также Мишустин поручил Минэкономразвития РФ провести с участием МИД РФ переговоры с узбекистанской стороной, по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ данное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить изменения в проект, не имеющие принципиального характера.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

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экономика, россия, узбекистан, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)