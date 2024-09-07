https://ria.ru/20240907/perevozki-1971299244.html
Правительство одобрило проект соглашения с Узбекистаном о ж/д перевозках
Правительство одобрило проект соглашения с Узбекистаном о ж/д перевозках - РИА Новости, 07.09.2024
Правительство одобрило проект соглашения с Узбекистаном о ж/д перевозках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между РФ и Узбекистаном о взаимодействии по вопросам реализации... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:41
2024-09-07T16:41
2024-09-07T16:41
экономика
россия
узбекистан
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между РФ и Узбекистаном о взаимодействии по вопросам реализации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ "О международных договорах России" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИД РФ и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с узбекистанской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс", - говорится в распоряжении. Также Мишустин поручил Минэкономразвития РФ провести с участием МИД РФ переговоры с узбекистанской стороной, по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ данное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить изменения в проект, не имеющие принципиального характера.
https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html
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экономика, россия, узбекистан, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Узбекистан, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Правительство одобрило проект соглашения с Узбекистаном о ж/д перевозках
В РФ одобрили проект соглашения с Узбекистаном об ускоренных ж/д перевозках