https://ria.ru/20240907/peregovory-1971294739.html
Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине
Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине - РИА Новости, 07.09.2024
Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине
Словакия готова на любом уровне принять переговоры о мире на Украине, а также приветствует подобные инициативы от других стран, поскольку конфликт военного... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:17
2024-09-07T16:17
2024-09-07T16:17
специальная военная операция на украине
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БРАТИСЛАВА, 7 сен — РИА Новости. Словакия готова на любом уровне принять переговоры о мире на Украине, а также приветствует подобные инициативы от других стран, поскольку конфликт военного решения не имеет, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "У Словакии есть амбиции на любом уровне предложить пространство для переговоров (по Украине - ред.), если бы в таких переговорах была заинтересованность", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Он отметил, что по-прежнему уверен, что конфликт на Украине не имеет военного решения. "Я приветствую каждого человека, политика, который говорит о мире. Я очень рад этой инициативе (о готовности принять переговоры по Украине - ред.) от Австрии, я поддерживал и китайскую инициативу, я еду в Китай с официальным визитом на рубеже октября-ноября, там, конечно, Украина будет сильной темой", - добавил Фицо. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240413/fitso-1939845009.html
https://ria.ru/20240729/konflikt-1962774487.html
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в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин
Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине
Фицо: Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине
БРАТИСЛАВА, 7 сен — РИА Новости. Словакия готова на любом уровне принять переговоры о мире на Украине, а также приветствует подобные инициативы от других стран, поскольку конфликт военного решения не имеет, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"У Словакии есть амбиции на любом уровне предложить пространство для переговоров (по Украине - ред.), если бы в таких переговорах была заинтересованность", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
Он отметил, что по-прежнему уверен, что конфликт на Украине не имеет военного решения.
"Я приветствую каждого человека, политика, который говорит о мире. Я очень рад этой инициативе (о готовности принять переговоры по Украине - ред.) от Австрии
, я поддерживал и китайскую инициативу, я еду в Китай
с официальным визитом на рубеже октября-ноября, там, конечно, Украина будет сильной темой", - добавил Фицо.
Ранее президент России Владимир Путин
, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".