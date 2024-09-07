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Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/peregovory-1971294739.html
Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине
Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине - РИА Новости, 07.09.2024
Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине
Словакия готова на любом уровне принять переговоры о мире на Украине, а также приветствует подобные инициативы от других стран, поскольку конфликт военного... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:17
2024-09-07T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
словакия
роберт фицо
владимир путин
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БРАТИСЛАВА, 7 сен — РИА Новости. Словакия готова на любом уровне принять переговоры о мире на Украине, а также приветствует подобные инициативы от других стран, поскольку конфликт военного решения не имеет, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "У Словакии есть амбиции на любом уровне предложить пространство для переговоров (по Украине - ред.), если бы в таких переговорах была заинтересованность", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Он отметил, что по-прежнему уверен, что конфликт на Украине не имеет военного решения. "Я приветствую каждого человека, политика, который говорит о мире. Я очень рад этой инициативе (о готовности принять переговоры по Украине - ред.) от Австрии, я поддерживал и китайскую инициативу, я еду в Китай с официальным визитом на рубеже октября-ноября, там, конечно, Украина будет сильной темой", - добавил Фицо. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240413/fitso-1939845009.html
https://ria.ru/20240729/konflikt-1962774487.html
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в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин
Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине

Фицо: Словакия выразила готовность на любом уровне принять переговоры по Украине

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 сен — РИА Новости. Словакия готова на любом уровне принять переговоры о мире на Украине, а также приветствует подобные инициативы от других стран, поскольку конфликт военного решения не имеет, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"У Словакии есть амбиции на любом уровне предложить пространство для переговоров (по Украине - ред.), если бы в таких переговорах была заинтересованность", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
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Он отметил, что по-прежнему уверен, что конфликт на Украине не имеет военного решения.
"Я приветствую каждого человека, политика, который говорит о мире. Я очень рад этой инициативе (о готовности принять переговоры по Украине - ред.) от Австрии, я поддерживал и китайскую инициативу, я еду в Китай с официальным визитом на рубеже октября-ноября, там, конечно, Украина будет сильной темой", - добавил Фицо.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСловакияРоберт ФицоВладимир Путин
 
 
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