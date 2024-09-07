https://ria.ru/20240907/parkovka-1971256204.html

В Одинцовском районе Подмосковья загорелась парковка

В Одинцовском районе Подмосковья загорелась парковка - РИА Новости, 07.09.2024

В Одинцовском районе Подмосковья загорелась парковка

Автомобильная парковка загорелась в поселке Лесной городок в Одинцовском районе Московской области, по предварительной информации, пострадал один человек,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:17

2024-09-07T13:17

2024-09-07T13:59

происшествия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Автомобильная парковка загорелась в поселке Лесной городок в Одинцовском районе Московской области, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Происходит горение на территории автомобильной парковки в поселке Лесной городок", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате пожара выгорели два автомобиля, пострадал один человек.

https://ria.ru/20240527/pozhar-1948572386.html

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье)