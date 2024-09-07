https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971288319.html

В ЦИК не зарегистрировали жалоб по выборам в Москве, заявила Памфилова

В ЦИК не зарегистрировали жалоб по выборам в Москве, заявила Памфилова - РИА Новости, 07.09.2024

В ЦИК не зарегистрировали жалоб по выборам в Москве, заявила Памфилова

В ходе Единого дня голосования (ЕДГ) в ЦИК России не поступало жалоб по выборам в Москве, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:41

2024-09-07T15:41

2024-09-07T16:03

политика

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В ходе Единого дня голосования (ЕДГ) в ЦИК России не поступало жалоб по выборам в Москве, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.Она осмотрела общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве."У нас в этом году нет ничего от вас… Жалоб (о ходе голосования в Москве - ред.) нет", - отметила Памфилова в разговоре с главой штаба Вадимом Ковалевым.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 воскресенья.

https://ria.ru/20240907/vybory-1971222243.html

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политика, москва