https://ria.ru/20240907/oppozitsija-1971290467.html
В Молдавии партию "Шанс" зарегистрировали участником на референдуме о ЕС
В Молдавии партию "Шанс" зарегистрировали участником на референдуме о ЕС - РИА Новости, 07.09.2024
В Молдавии партию "Шанс" зарегистрировали участником на референдуме о ЕС
Центризбирком Молдавии зарегистрировала оппозиционную партию "Шанс" в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией "против", решение озвучила в РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:50
2024-09-07T15:50
2024-09-07T15:50
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КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии зарегистрировала оппозиционную партию "Шанс" в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией "против", решение озвучила в субботу глава ЦИК Анжела Караман. Партия ранее подала документы в ЦИК для участия в референдуме по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз с позицией против евроинтегации. "Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать партию "Шанс в качестве участника на республиканский конституционный референдум с позицией "нет", - заявила Караман на заседании Центризбиркома. При этом она выразила опасения, что партия "Шанс" представляет не только свои интересы, но и "закамуфлированного" блока "Победа", которому ранее было отказано в регистрации. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?" Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, илан шор, игорь додон
В мире, Молдавия, Илан Шор, Игорь Додон
В Молдавии партию "Шанс" зарегистрировали участником на референдуме о ЕС
ЦИК Молдавии зарегистрировал партию "Шанс" участником на референдуме о ЕС
КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии зарегистрировала оппозиционную партию "Шанс" в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией "против", решение озвучила в субботу глава ЦИК Анжела Караман.
Партия ранее подала документы в ЦИК для участия в референдуме по вопросу вступления Молдавии в Евросоюз с позицией против евроинтегации.
"Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать партию "Шанс в качестве участника на республиканский конституционный референдум с позицией "нет", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.
При этом она выразила опасения, что партия "Шанс" представляет не только свои интересы, но и "закамуфлированного" блока "Победа", которому ранее было отказано в регистрации.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?"
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор
, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон
, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.