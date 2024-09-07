https://ria.ru/20240907/opasnost-1971224056.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.09.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области второй раз в субботу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:05

2024-09-07T09:05

2024-09-07T09:05

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_982326de5884996c3b57caa67d62c6c2.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области второй раз в субботу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Первая ракетная опасность была объявлена утром в субботу в 7.10 мск. Сигнал был отменён спустя 19 минут. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность