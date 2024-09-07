https://ria.ru/20240907/opasnost-1971217258.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.09.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:16

2024-09-07T07:16

2024-09-07T07:16

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия