https://ria.ru/20240907/odessa-1971330082.html

Жители Одессы вышли на протест против отключений электроэнергии

Жители Одессы вышли на протест против отключений электроэнергии - РИА Новости, 07.09.2024

Жители Одессы вышли на протест против отключений электроэнергии

Жители Одессы перекрыли одну из улиц в знак протеста против отключений электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T21:28

2024-09-07T21:28

2024-09-07T21:28

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украина

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герман галущенко

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Одессы перекрыли одну из улиц в знак протеста против отключений электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Одессе жители одной из улиц перекрыли дорогу. Они протестуют из-за многодневного отсутствия электричества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В публикации также размещено видео, в котором одесситы ходят из стороны в сторону по пешеходному переходу - вероятно, в попытке избежать обвинений в нарушении правил дорожно движения. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.

https://ria.ru/20240820/protest-1967336896.html

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в мире, украина, одесса, герман галущенко