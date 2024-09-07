Жители Одессы вышли на протест против отключений электроэнергии
"Страна.ua": жители Одессы вышли на протест против отключений электроэнергии
© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители Одессы перекрыли одну из улиц в знак протеста против отключений электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе жители одной из улиц перекрыли дорогу. Они протестуют из-за многодневного отсутствия электричества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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В публикации также размещено видео, в котором одесситы ходят из стороны в сторону по пешеходному переходу - вероятно, в попытке избежать обвинений в нарушении правил дорожно движения.
В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
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