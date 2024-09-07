https://ria.ru/20240907/odessa-1971268800.html

В Одессе сотрудник военкомата избил женщину

В Одессе сотрудник военкомата избил женщину - РИА Новости, 07.09.2024

В Одессе сотрудник военкомата избил женщину

В Одессе сотрудник военкомата напал на женщину и избил ее, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:13

2024-09-07T14:13

2024-09-07T15:19

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Одессе сотрудник военкомата напал на женщину и избил ее, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Полиция пытается их разнять. Во время драки военкому кричат, что перед ним женщина, но он все равно атакует", — говорится в посте.Издание опубликовало видео, на котором запечатлено, как сотрудник ТЦК повалил ее на землю. Информацию об инциденте подтвердили в одесском областном военкомате. "Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, которые имеют целью препятствование работе военкомата. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта", — заявили в ведомстве.Там утверждают, что женщина якобы напала на автомобиль ТЦК, а его сотрудник действовал в рамках закона и пытался защитить служебное имущество. Применят ли в отношении представителя военкомата какие-либо административные меры, не уточняется.В Сети часто появляются кадры силовой мобилизации в разных украинских городах. Представители местных и областных военкоматов нападают, избивают и применяют силу к мужчинам призывного возраста, а затем увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении. Некоторым удается сбежать. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Кроме того, в стране 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Все военнообязанные должны обновить данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления документа в силу. Для этого им необходимо явиться в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму оттуда изъяли, что вызвало негодование у некоторых украинских депутатов.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970874157.html

https://ria.ru/20240830/vsu-1969396160.html

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в мире, украина, одесса, страна.ua, владимир зеленский