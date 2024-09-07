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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.09.2024
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 77 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:11
2024-09-07T00:11
2024-09-07T00:11
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 77 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на Донецком направлении. Восемнадцать обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 77 боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 23 обстрела.
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 25 раз обстреляли ДНР, выпустив 77 боеприпасов