https://ria.ru/20240907/obstrel-1971309452.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 07.09.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T18:01

2024-09-07T18:01

2024-09-07T18:01

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм…16:35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 16:45 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 мм… 17:40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Также ВСУ в 10.40 выпустили по Горловке 3 боеприпаса кассетного типа натовского калибра. В 14.20 обстрелу со стороны ВСУ подвергся Петровский район Донецка, по нему выпустили 2 снаряда. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, сцкк, нато, происшествия