Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 16 снарядов по Горловке
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм…16:35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 16:45 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 мм… 17:40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Также ВСУ в 10.40 выпустили по Горловке 3 боеприпаса кассетного типа натовского калибра. В 14.20 обстрелу со стороны ВСУ подвергся Петровский район Донецка, по нему выпустили 2 снаряда.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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