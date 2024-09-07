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У здания Рады нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 07.09.2024 (обновлено: 11:36 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/oblomki-1971242094.html
У здания Рады нашли обломки беспилотника
У здания Рады нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 07.09.2024
У здания Рады нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника найдены утром в субботу у входа в здание Верховной рады Украины, заявила пресс-служба парламента в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:29
2024-09-07T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ирина геращенко
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Обломки беспилотника найдены утром в субботу у входа в здание Верховной рады Украины, заявила пресс-служба парламента в Telegram-канале. "Обломки… беспилотника обнаружены возле здания Верховной рады Украины", - говорится в сообщении. Рада опубликовала фото. Утверждается, что повреждений не обнаружено. В субботу в Верховной раде заседаний не планировалось. "В субботу непленарный день", - написала в своем Telegram-канале депутат Ирина Геращенко.
https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971213413.html
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в мире, украина, ирина геращенко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины
У здания Рады нашли обломки беспилотника

У входа в здание Верховной рады Украины обнаружили обломки беспилотника

© Фото : Верховная рада УкраиныОбломки беспилотника у входа в здание Верховной рады Украины
Обломки беспилотника у входа в здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Верховная рада Украины
Обломки беспилотника у входа в здание Верховной рады Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Обломки беспилотника найдены утром в субботу у входа в здание Верховной рады Украины, заявила пресс-служба парламента в Telegram-канале.
"Обломки… беспилотника обнаружены возле здания Верховной рады Украины", - говорится в сообщении.
Рада опубликовала фото. Утверждается, что повреждений не обнаружено.
В субботу в Верховной раде заседаний не планировалось. "В субботу непленарный день", - написала в своем Telegram-канале депутат Ирина Геращенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИрина ГеращенкоВерховная Рада Украины
 
 
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