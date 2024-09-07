https://ria.ru/20240907/oblomki-1971242094.html
У здания Рады нашли обломки беспилотника
У здания Рады нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 07.09.2024
У здания Рады нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника найдены утром в субботу у входа в здание Верховной рады Украины, заявила пресс-служба парламента в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:29
2024-09-07T11:29
2024-09-07T11:36
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ирина геращенко
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Обломки беспилотника найдены утром в субботу у входа в здание Верховной рады Украины, заявила пресс-служба парламента в Telegram-канале. "Обломки… беспилотника обнаружены возле здания Верховной рады Украины", - говорится в сообщении. Рада опубликовала фото. Утверждается, что повреждений не обнаружено. В субботу в Верховной раде заседаний не планировалось. "В субботу непленарный день", - написала в своем Telegram-канале депутат Ирина Геращенко.
https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971213413.html
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в мире, украина, ирина геращенко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины
У здания Рады нашли обломки беспилотника
У входа в здание Верховной рады Украины обнаружили обломки беспилотника