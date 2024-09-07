https://ria.ru/20240907/oblomki-1971242094.html

У здания Рады нашли обломки беспилотника

У здания Рады нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 07.09.2024

У здания Рады нашли обломки беспилотника

Обломки беспилотника найдены утром в субботу у входа в здание Верховной рады Украины, заявила пресс-служба парламента в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:29

2024-09-07T11:29

2024-09-07T11:36

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ирина геращенко

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Обломки беспилотника найдены утром в субботу у входа в здание Верховной рады Украины, заявила пресс-служба парламента в Telegram-канале. "Обломки… беспилотника обнаружены возле здания Верховной рады Украины", - говорится в сообщении. Рада опубликовала фото. Утверждается, что повреждений не обнаружено. В субботу в Верховной раде заседаний не планировалось. "В субботу непленарный день", - написала в своем Telegram-канале депутат Ирина Геращенко.

https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971213413.html

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в мире, украина, ирина геращенко, верховная рада украины