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Число отдыхающих в парках Москвы за 12 лет выросло примерно в пять раз - РИА Новости, 11.09.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
07:23 07.09.2024 (обновлено: 10:01 11.09.2024)
https://ria.ru/20240907/moskva-1971998137.html
Число отдыхающих в парках Москвы за 12 лет выросло примерно в пять раз
Число отдыхающих в парках Москвы за 12 лет выросло примерно в пять раз - РИА Новости, 11.09.2024
Число отдыхающих в парках Москвы за 12 лет выросло примерно в пять раз
Число отдыхающих в парках Москвы с 2011 по 2023 годы выросло примерно в пять раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-07T07:23
2024-09-11T10:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Число отдыхающих в парках Москвы с 2011 по 2023 годы выросло примерно в пять раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "С 2011 по 2023 годы мы привели в порядок, выполнили работы по реабилитации и создали заново свыше 1000 парков и скверов – начиная с "Зарядья" и заканчивая небольшими зелеными территориями в самых разных уголках Москвы. Число отдыхающих в парках выросло примерно в пять раз", - говорится в сообщении. Мэр отметил, что в пешей доступности от парков живут 90% жителей города.
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москва, сергей собянин, зарядье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Зарядье

Число отдыхающих в парках Москвы за 12 лет выросло примерно в пять раз

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Число отдыхающих в парках Москвы с 2011 по 2023 годы выросло примерно в пять раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"С 2011 по 2023 годы мы привели в порядок, выполнили работы по реабилитации и создали заново свыше 1000 парков и скверов – начиная с "Зарядья" и заканчивая небольшими зелеными территориями в самых разных уголках Москвы. Число отдыхающих в парках выросло примерно в пять раз", - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что в пешей доступности от парков живут 90% жителей города.
Работы по благоустройству набережных на острове Балчуг в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинЗарядье
 
 
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