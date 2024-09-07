https://ria.ru/20240907/moskva-1971998137.html

Число отдыхающих в парках Москвы за 12 лет выросло примерно в пять раз

Число отдыхающих в парках Москвы за 12 лет выросло примерно в пять раз - РИА Новости, 11.09.2024

Число отдыхающих в парках Москвы за 12 лет выросло примерно в пять раз

Число отдыхающих в парках Москвы с 2011 по 2023 годы выросло примерно в пять раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-07T07:23

2024-09-07T07:23

2024-09-11T10:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

зарядье

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Число отдыхающих в парках Москвы с 2011 по 2023 годы выросло примерно в пять раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "С 2011 по 2023 годы мы привели в порядок, выполнили работы по реабилитации и создали заново свыше 1000 парков и скверов – начиная с "Зарядья" и заканчивая небольшими зелеными территориями в самых разных уголках Москвы. Число отдыхающих в парках выросло примерно в пять раз", - говорится в сообщении. Мэр отметил, что в пешей доступности от парков живут 90% жителей города.

https://realty.ria.ru/20240904/naberezhnye-1970517736.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, зарядье