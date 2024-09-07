https://ria.ru/20240907/moskva-1971256784.html
Москву в прошлом году посетили 24,5 миллиона туристов
Москву в прошлом году посетили 24,5 миллиона туристов - РИА Новости, 07.09.2024
Москву в прошлом году посетили 24,5 миллиона туристов
Москву в прошлом году посетили 24,5 миллиона туристов из других регионов России и зарубежных стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:18
2024-09-07T13:18
2024-09-07T13:18
россия
москва
владимир путин
зарядье
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москву в прошлом году посетили 24,5 миллиона туристов из других регионов России и зарубежных стран, заявил президент России Владимир Путин. "В прошлом году столицу посетили 24,5 миллиона туристов как из России, так и из-за рубежа", - сказал Путин, поздравляя москвичей с Днем города в концертном зале "Зарядье".
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россия, москва, владимир путин, зарядье
Россия, Москва, Владимир Путин, Зарядье
Москву в прошлом году посетили 24,5 миллиона туристов
Путин: Москву в 2023 году посетили 24,5 миллиона туристов из других регионов