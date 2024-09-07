https://ria.ru/20240907/moldavija-1971245654.html

"Больше не имеем права". В Молдавии предупредили о серьезной угрозе

"Больше не имеем права". В Молдавии предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 07.09.2024

"Больше не имеем права". В Молдавии предупредили о серьезной угрозе

Молдавия теряет независимость, поскольку партнеры по развитию диктуют властям республики, что нужно делать в стране, считает бывший председатель... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:54

2024-09-07T11:54

2024-09-07T11:54

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Молдавия теряет независимость, поскольку партнеры по развитию диктуют властям республики, что нужно делать в стране, считает бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере в эфире телеканала GRT. "Мы являемся очевидцами того, что ситуация в стране, особенно в последние годы, диктуется так называемыми партнерами по развитию и мы больше не имеем права голоса как независимая страна, потому что мы так или иначе ограничены в своей деятельности", - заявил Пулбере. По его словам, этот процесс начинался постепенно и набирал обороты с каждой сменой правительства в стране. "Понятие независимости обесценилось. Граждане потеряли веру в наше государство как в независимое государство", - подчеркнул бывший глава КС. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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молдавия, в мире