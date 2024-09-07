https://ria.ru/20240907/moldavija-1971243693.html

В Молдавии заявили, что референдум о евроинтеграции обречен на провал

В Молдавии заявили, что референдум о евроинтеграции обречен на провал - РИА Новости, 07.09.2024

В Молдавии заявили, что референдум о евроинтеграции обречен на провал

Референдум о евроинтеграции Молдавии рискует провалиться, поскольку жители страны не доверяют властям, считает депутат парламента от блока "Победа" Василий... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:41

2024-09-07T11:41

2024-09-07T11:41

в мире

молдавия

василий боля

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Референдум о евроинтеграции Молдавии рискует провалиться, поскольку жители страны не доверяют властям, считает депутат парламента от блока "Победа" Василий Боля. "Доверие граждан снижается. Еврореферендум, похоже, уже обречен на провал. Согласно последним опросам, его поддерживают лишь 48% респондентов. Для сравнения: несколько недель назад их было около 54%. И я полагаю, что к следующему месяцу референдум будут поддерживать менее 40%. Это довольно четкая тенденция — референдум провалится, а шансы на второй мандат Майи Санду сократятся", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, правительство пытается исправить ситуацию, поэтому привлекает на помощь европейских лидеров. "Мы видим, как они приезжают, чтобы, судя по всему, поддержать Санду и проевропейский курс страны. Однако настоящая поддержка для реальных изменений должна исходить от граждан, а не от иностранных чиновников, которые произносят красивые речи и уезжают. Наши проблемы должны решаться нами здесь, в Молдавии", - подчеркнул депутат. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?" Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.

https://ria.ru/20240902/sandu-1970100784.html

https://ria.ru/20240802/moldavija-1963766016.html

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в мире, молдавия, василий боля, майя санду, илан шор