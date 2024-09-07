https://ria.ru/20240907/moldavia-1971291909.html

Менее двух тысяч молдаван проголосуют по почте на выборах президента

Менее двух тысяч молдаван проголосуют по почте на выборах президента - РИА Новости, 07.09.2024

Менее двух тысяч молдаван проголосуют по почте на выборах президента

Предварительная регистрация по процедуре голосования по почте в онлайн-приложении Центризбиркома завершена, заявки оставили чуть менее двух тысяч граждан,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:01

2024-09-07T16:01

2024-09-07T16:03

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КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Предварительная регистрация по процедуре голосования по почте в онлайн-приложении Центризбиркома завершена, заявки оставили чуть менее двух тысяч граждан, сообщила пресс-служба ЦИК. Депутаты парламента Молдавии в конце апреля одобрили законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент страны Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены. Оппозиция выразила недовольство, что голосовать по почте смогут не все представители диаспоры, а лишь малая часть. По данным ЦИК, желание участвовать в выборах президента и референдуме по почте выразили 1996 граждан Молдавии, живущих за рубежом. Больше всего желающих в США - 1087 человек, в Канаде - 584, в Норвегии - 134, в Швеции - 93, в Финляндии - 72 и в Исландии - 26. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

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в мире, молдавия, сша, канада, майя санду