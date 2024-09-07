https://ria.ru/20240907/mkad-1971301856.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 07.09.2024

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 104-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на 3,7 километрах, сообщил столичный дептранс в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:57

2024-09-07T16:57

2024-09-07T16:57

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 104-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на 3,7 километрах, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале. "На внутренней стороне 104-го километра МКАД (в районе съезда №104) столкнулись несколько автомобилей. Движение затруднено на 3,7 километрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240906/dtp-1971122165.html

https://ria.ru/20240905/dtp-1970803495.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва