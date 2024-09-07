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На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 07.09.2024
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16:57 07.09.2024
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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 07.09.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 104-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на 3,7 километрах, сообщил столичный дептранс в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:57
2024-09-07T16:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 104-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на 3,7 километрах, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале. "На внутренней стороне 104-го километра МКАД (в районе съезда №104) столкнулись несколько автомобилей. Движение затруднено на 3,7 километрах", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На внутренней стороне 104-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 104-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на 3,7 километрах, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.
"На внутренней стороне 104-го километра МКАД (в районе съезда №104) столкнулись несколько автомобилей. Движение затруднено на 3,7 километрах", - говорится в сообщении.
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