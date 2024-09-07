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Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн - РИА Новости, 07.09.2024
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11:15 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/mishustin-1971240731.html
Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн
Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн - РИА Новости, 07.09.2024
Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в онлайн-формате, призвав сделать выбор в пользу достойных кандидатов,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:15
2024-09-07T11:15
политика
россия
михаил мишустин
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в онлайн-формате, призвав сделать выбор в пользу достойных кандидатов, сообщается в telegram-канале правительства. Он отдал свой голос, воспользовавшись возможностью дистанционного голосования. Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, глава кабмина заполнил бюллетень с компьютера. "Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение – ради настоящего и будущего России", – заявил Мишустин, проголосовав. Он подчеркнул важность участия граждан в голосовании на региональных и муниципальных выборах. По его словам, на главах регионов и депутатов, которых в эти дни выбирают жители России, будет огромная ответственность. Они представляют интересы людей на местах и должны знать обо всём, что волнует граждан, отметил Мишустин. Глава правительства указал, что в своей работе народные избранники должны руководствоваться обозначенными президентом страны приоритетами - это улучшение качества жизни и благосостояния людей, создание условий, для того чтобы Россия оставалась сильной и процветающей, добавил премьер.
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политика, россия, михаил мишустин, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн

Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в онлайн-формате

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в онлайн-формате, призвав сделать выбор в пользу достойных кандидатов, сообщается в telegram-канале правительства.
Он отдал свой голос, воспользовавшись возможностью дистанционного голосования. Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, глава кабмина заполнил бюллетень с компьютера.
"Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение – ради настоящего и будущего России", – заявил Мишустин, проголосовав.
Он подчеркнул важность участия граждан в голосовании на региональных и муниципальных выборах. По его словам, на главах регионов и депутатов, которых в эти дни выбирают жители России, будет огромная ответственность. Они представляют интересы людей на местах и должны знать обо всём, что волнует граждан, отметил Мишустин.
Глава правительства указал, что в своей работе народные избранники должны руководствоваться обозначенными президентом страны приоритетами - это улучшение качества жизни и благосостояния людей, создание условий, для того чтобы Россия оставалась сильной и процветающей, добавил премьер.
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