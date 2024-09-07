https://ria.ru/20240907/mishustin-1971240731.html

Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн

Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн - РИА Новости, 07.09.2024

Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в онлайн-формате, призвав сделать выбор в пользу достойных кандидатов,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:15

2024-09-07T11:15

2024-09-07T11:15

политика

россия

михаил мишустин

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы в онлайн-формате, призвав сделать выбор в пользу достойных кандидатов, сообщается в telegram-канале правительства. Он отдал свой голос, воспользовавшись возможностью дистанционного голосования. Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, глава кабмина заполнил бюллетень с компьютера. "Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение – ради настоящего и будущего России", – заявил Мишустин, проголосовав. Он подчеркнул важность участия граждан в голосовании на региональных и муниципальных выборах. По его словам, на главах регионов и депутатов, которых в эти дни выбирают жители России, будет огромная ответственность. Они представляют интересы людей на местах и должны знать обо всём, что волнует граждан, отметил Мишустин. Глава правительства указал, что в своей работе народные избранники должны руководствоваться обозначенными президентом страны приоритетами - это улучшение качества жизни и благосостояния людей, создание условий, для того чтобы Россия оставалась сильной и процветающей, добавил премьер.

https://ria.ru/20240907/vybory-1971231372.html

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политика, россия, михаил мишустин, московская городская дума, выборы в россии — 2024