https://ria.ru/20240907/migratsiya-1971247194.html

Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы

Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы - РИА Новости, 07.09.2024

Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы

Профсоюзы прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны из-за миграции в ближайшем будущем, сообщил генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов и... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:08

2024-09-07T12:08

2024-09-07T12:08

виктор пинский

брикс

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Профсоюзы прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны из-за миграции в ближайшем будущем, сообщил генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов и глава комиссии Думы по регламенту Виктор Пинский на профсоюзном форуме БРИКС. "Меняются взаимоотношения между государствами, структура мировой экономики - исчезают и появляются целые отрасли, идут масштабные миграционные процессы, бурно развиваются технологии, - все это влияет на рынки труда и формы занятости. Профсоюзы первыми видят эти изменения и прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны, например, из-за развития платформенной занятости, миграции, старения населения и другими", - сообщил Пинский. При этом важна возможность отстаивать универсальные ценности профсоюзов, в том числе на международных площадках вне зависимости от того, как меняются взаимоотношения государств и какие глобальные политические и экономические процессы происходят, отметил он. "Профсоюзы каждой страны должны иметь доступ к прогрессивному опыту своих товарищей в других странах и продолжать сотрудничать в интересах работников. Иметь для этого возможности и актуальные форматы", - сообщил Пинский.

https://radiosputnik.ru/20240903/ostanina-1970314047.html

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виктор пинский, брикс