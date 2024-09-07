https://ria.ru/20240907/migratsiya-1971247194.html
Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы
Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы - РИА Новости, 07.09.2024
Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы
Профсоюзы прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны из-за миграции в ближайшем будущем, сообщил генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов и... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:08
2024-09-07T12:08
2024-09-07T12:08
виктор пинский
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_a23832cedad1f9cf15fa308614dc18a9.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Профсоюзы прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны из-за миграции в ближайшем будущем, сообщил генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов и глава комиссии Думы по регламенту Виктор Пинский на профсоюзном форуме БРИКС. "Меняются взаимоотношения между государствами, структура мировой экономики - исчезают и появляются целые отрасли, идут масштабные миграционные процессы, бурно развиваются технологии, - все это влияет на рынки труда и формы занятости. Профсоюзы первыми видят эти изменения и прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны, например, из-за развития платформенной занятости, миграции, старения населения и другими", - сообщил Пинский. При этом важна возможность отстаивать универсальные ценности профсоюзов, в том числе на международных площадках вне зависимости от того, как меняются взаимоотношения государств и какие глобальные политические и экономические процессы происходят, отметил он. "Профсоюзы каждой страны должны иметь доступ к прогрессивному опыту своих товарищей в других странах и продолжать сотрудничать в интересах работников. Иметь для этого возможности и актуальные форматы", - сообщил Пинский.
https://radiosputnik.ru/20240903/ostanina-1970314047.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdb7f6d4342697af2a3d9efbfe440cf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор пинский, брикс
Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы
Профсоюзы прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны из-за миграции
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Профсоюзы прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны из-за миграции в ближайшем будущем, сообщил генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов и глава комиссии Думы по регламенту Виктор Пинский на профсоюзном форуме БРИКС.
"Меняются взаимоотношения между государствами, структура мировой экономики - исчезают и появляются целые отрасли, идут масштабные миграционные процессы, бурно развиваются технологии, - все это влияет на рынки труда и формы занятости. Профсоюзы первыми видят эти изменения и прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны, например, из-за развития платформенной занятости, миграции, старения населения и другими", - сообщил Пинский.
При этом важна возможность отстаивать универсальные ценности профсоюзов, в том числе на международных площадках вне зависимости от того, как меняются взаимоотношения государств и какие глобальные политические и экономические процессы происходят, отметил он.
"Профсоюзы каждой страны должны иметь доступ к прогрессивному опыту своих товарищей в других странах и продолжать сотрудничать в интересах работников. Иметь для этого возможности и актуальные форматы", - сообщил Пинский.