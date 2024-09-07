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Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы - РИА Новости, 07.09.2024
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12:08 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/migratsiya-1971247194.html
Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы
Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы - РИА Новости, 07.09.2024
Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы
Профсоюзы прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны из-за миграции в ближайшем будущем, сообщил генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов и... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:08
2024-09-07T12:08
виктор пинский
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Профсоюзы прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны из-за миграции в ближайшем будущем, сообщил генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов и глава комиссии Думы по регламенту Виктор Пинский на профсоюзном форуме БРИКС. "Меняются взаимоотношения между государствами, структура мировой экономики - исчезают и появляются целые отрасли, идут масштабные миграционные процессы, бурно развиваются технологии, - все это влияет на рынки труда и формы занятости. Профсоюзы первыми видят эти изменения и прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны, например, из-за развития платформенной занятости, миграции, старения населения и другими", - сообщил Пинский. При этом важна возможность отстаивать универсальные ценности профсоюзов, в том числе на международных площадках вне зависимости от того, как меняются взаимоотношения государств и какие глобальные политические и экономические процессы происходят, отметил он. "Профсоюзы каждой страны должны иметь доступ к прогрессивному опыту своих товарищей в других странах и продолжать сотрудничать в интересах работников. Иметь для этого возможности и актуальные форматы", - сообщил Пинский.
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виктор пинский, брикс
Виктор Пинский, БРИКС
Профсоюзы прогнозируют риски из-за миграции в ближайшие годы

Профсоюзы прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны из-за миграции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки
Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Профсоюзы прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны из-за миграции в ближайшем будущем, сообщил генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов и глава комиссии Думы по регламенту Виктор Пинский на профсоюзном форуме БРИКС.
"Меняются взаимоотношения между государствами, структура мировой экономики - исчезают и появляются целые отрасли, идут масштабные миграционные процессы, бурно развиваются технологии, - все это влияет на рынки труда и формы занятости. Профсоюзы первыми видят эти изменения и прогнозируют риски, с которыми столкнутся страны, например, из-за развития платформенной занятости, миграции, старения населения и другими", - сообщил Пинский.
При этом важна возможность отстаивать универсальные ценности профсоюзов, в том числе на международных площадках вне зависимости от того, как меняются взаимоотношения государств и какие глобальные политические и экономические процессы происходят, отметил он.
"Профсоюзы каждой страны должны иметь доступ к прогрессивному опыту своих товарищей в других странах и продолжать сотрудничать в интересах работников. Иметь для этого возможности и актуальные форматы", - сообщил Пинский.
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