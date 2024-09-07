Рейтинг@Mail.ru
"Поганая метла". В ГД предложили создать антирейтинг управляющих компаний - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 07.09.2024 (обновлено: 14:07 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/ljudi-1971267328.html
"Поганая метла". В ГД предложили создать антирейтинг управляющих компаний
"Поганая метла". В ГД предложили создать антирейтинг управляющих компаний - РИА Новости, 07.09.2024
"Поганая метла". В ГД предложили создать антирейтинг управляющих компаний
"Новые люди" предложили создать антирейтинг управляющих компаний "Поганая метла" на основе голосования жителей на госуслугах, такой запрос направила... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:06
2024-09-07T14:07
жкх
россия
сардана авксентьева
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820281686_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_436e6226a9c3b5c7d7b08abe509fe926.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Новые люди" предложили создать антирейтинг управляющих компаний "Поганая метла" на основе голосования жителей на госуслугах, такой запрос направила замруководителя фракции Сардана Авксентьева в министерство строительства и ЖКХ. "Считаю необходимым рассмотреть инициативу о создании антирейтинга УК "Поганая метла" на основе мнения жителей на государственных порталах "Госуслуги" или ГИС ЖКХ", - сказано в обращении.Авксентьева отметила, что концепция такого рейтинга заключалась бы в предоставлении права всем собственникам раз в год оценить работу своей УК по заранее определенным параметрам: от качества уборки подъездов до понятности и прозрачности тарифов. "Также целесообразно предоставить гражданам право писать развернутые комментарии об опыте работы УК. На основе оценок граждан будет формироваться бальный рейтинг лучших и худших УК. Это поможет гражданам при выборе новой УК ориентироваться на её реальный опыт работы и избегать заключения договоров с УК, которые получили наихудшие оценки в рейтинге", - отмечается в документе. По мнению автора обращения, создание такого рейтинга создаст стимулы для УК к улучшению качества предоставляемых услуг, повысит ответственность перед собственниками помещений, а также повысит конкурентоспособность УК при осуществлении деятельности по управлению жилищным фондом, что, в конечном счете, повысит удовлетворенность и комфорт проживания граждан. "Прошу Вас, уважаемый Ирек Энварович (глава Минстроя РФ Файзуллин), рассмотреть инициативу о создании антирейтинга УК "Поганая метла" на основе мнения жителей на государственных порталах "Госуслуги" или ГИС ЖКХ и, в случае её поддержки, поручить профильным департаментам министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации", - заключила она.
https://ria.ru/20240526/zhkkh-1948387819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820281686_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_71c613bccd4344974cbdea2e65c5ef0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, сардана авксентьева, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
ЖКХ, Россия, Сардана Авксентьева, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
"Поганая метла". В ГД предложили создать антирейтинг управляющих компаний

"Новые люди" предложили создать антирейтинг управляющих компаний "Поганая метла"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Новостройки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Новые люди" предложили создать антирейтинг управляющих компаний "Поганая метла" на основе голосования жителей на госуслугах, такой запрос направила замруководителя фракции Сардана Авксентьева в министерство строительства и ЖКХ.
«
"Считаю необходимым рассмотреть инициативу о создании антирейтинга УК "Поганая метла" на основе мнения жителей на государственных порталах "Госуслуги" или ГИС ЖКХ", - сказано в обращении.
Авксентьева отметила, что концепция такого рейтинга заключалась бы в предоставлении права всем собственникам раз в год оценить работу своей УК по заранее определенным параметрам: от качества уборки подъездов до понятности и прозрачности тарифов. "Также целесообразно предоставить гражданам право писать развернутые комментарии об опыте работы УК. На основе оценок граждан будет формироваться бальный рейтинг лучших и худших УК. Это поможет гражданам при выборе новой УК ориентироваться на её реальный опыт работы и избегать заключения договоров с УК, которые получили наихудшие оценки в рейтинге", - отмечается в документе.
По мнению автора обращения, создание такого рейтинга создаст стимулы для УК к улучшению качества предоставляемых услуг, повысит ответственность перед собственниками помещений, а также повысит конкурентоспособность УК при осуществлении деятельности по управлению жилищным фондом, что, в конечном счете, повысит удовлетворенность и комфорт проживания граждан.
"Прошу Вас, уважаемый Ирек Энварович (глава Минстроя РФ Файзуллин), рассмотреть инициативу о создании антирейтинга УК "Поганая метла" на основе мнения жителей на государственных порталах "Госуслуги" или ГИС ЖКХ и, в случае её поддержки, поручить профильным департаментам министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации", - заключила она.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Эксперт назвала причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ
26 мая, 02:18
 
ЖКХРоссияСардана АвксентьеваМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала