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"Поганая метла". В ГД предложили создать антирейтинг управляющих компаний
"Поганая метла". В ГД предложили создать антирейтинг управляющих компаний - РИА Новости, 07.09.2024
"Поганая метла". В ГД предложили создать антирейтинг управляющих компаний
"Новые люди" предложили создать антирейтинг управляющих компаний "Поганая метла" на основе голосования жителей на госуслугах, такой запрос направила... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:06
2024-09-07T14:06
2024-09-07T14:07
жкх
россия
сардана авксентьева
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Новые люди" предложили создать антирейтинг управляющих компаний "Поганая метла" на основе голосования жителей на госуслугах, такой запрос направила замруководителя фракции Сардана Авксентьева в министерство строительства и ЖКХ. "Считаю необходимым рассмотреть инициативу о создании антирейтинга УК "Поганая метла" на основе мнения жителей на государственных порталах "Госуслуги" или ГИС ЖКХ", - сказано в обращении.Авксентьева отметила, что концепция такого рейтинга заключалась бы в предоставлении права всем собственникам раз в год оценить работу своей УК по заранее определенным параметрам: от качества уборки подъездов до понятности и прозрачности тарифов. "Также целесообразно предоставить гражданам право писать развернутые комментарии об опыте работы УК. На основе оценок граждан будет формироваться бальный рейтинг лучших и худших УК. Это поможет гражданам при выборе новой УК ориентироваться на её реальный опыт работы и избегать заключения договоров с УК, которые получили наихудшие оценки в рейтинге", - отмечается в документе. По мнению автора обращения, создание такого рейтинга создаст стимулы для УК к улучшению качества предоставляемых услуг, повысит ответственность перед собственниками помещений, а также повысит конкурентоспособность УК при осуществлении деятельности по управлению жилищным фондом, что, в конечном счете, повысит удовлетворенность и комфорт проживания граждан. "Прошу Вас, уважаемый Ирек Энварович (глава Минстроя РФ Файзуллин), рассмотреть инициативу о создании антирейтинга УК "Поганая метла" на основе мнения жителей на государственных порталах "Госуслуги" или ГИС ЖКХ и, в случае её поддержки, поручить профильным департаментам министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации", - заключила она.
https://ria.ru/20240526/zhkkh-1948387819.html
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жкх, россия, сардана авксентьева, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
ЖКХ, Россия, Сардана Авксентьева, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
"Поганая метла". В ГД предложили создать антирейтинг управляющих компаний
"Новые люди" предложили создать антирейтинг управляющих компаний "Поганая метла"
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Новые люди" предложили создать антирейтинг управляющих компаний "Поганая метла" на основе голосования жителей на госуслугах, такой запрос направила замруководителя фракции Сардана Авксентьева в министерство строительства и ЖКХ.
«
"Считаю необходимым рассмотреть инициативу о создании антирейтинга УК "Поганая метла" на основе мнения жителей на государственных порталах "Госуслуги" или ГИС ЖКХ", - сказано в обращении.
Авксентьева отметила, что концепция такого рейтинга заключалась бы в предоставлении права всем собственникам раз в год оценить работу своей УК по заранее определенным параметрам: от качества уборки подъездов до понятности и прозрачности тарифов. "Также целесообразно предоставить гражданам право писать развернутые комментарии об опыте работы УК. На основе оценок граждан будет формироваться бальный рейтинг лучших и худших УК. Это поможет гражданам при выборе новой УК ориентироваться на её реальный опыт работы и избегать заключения договоров с УК, которые получили наихудшие оценки в рейтинге", - отмечается в документе.
По мнению автора обращения, создание такого рейтинга создаст стимулы для УК к улучшению качества предоставляемых услуг, повысит ответственность перед собственниками помещений, а также повысит конкурентоспособность УК при осуществлении деятельности по управлению жилищным фондом, что, в конечном счете, повысит удовлетворенность и комфорт проживания граждан.
"Прошу Вас, уважаемый Ирек Энварович (глава Минстроя РФ
Файзуллин), рассмотреть инициативу о создании антирейтинга УК "Поганая метла" на основе мнения жителей на государственных порталах "Госуслуги" или ГИС ЖКХ и, в случае её поддержки, поручить профильным департаментам министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации", - заключила она.