https://ria.ru/20240907/lantset-1971281417.html
В Харьковской области уничтожили американскую гаубицу M777
В Харьковской области уничтожили американскую гаубицу M777 - РИА Новости, 07.09.2024
В Харьковской области уничтожили американскую гаубицу M777
Военнослужащие группировки российских войск "Север" уничтожили украинскую буксируемую гаубицу М777 американского производства в Харьковской области ударом... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:06
2024-09-07T15:06
2024-09-07T15:20
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Север" уничтожили украинскую буксируемую гаубицу М777 американского производства в Харьковской области ударом "Ланцета", сообщило в субботу Минобороны РФ."Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе одного из населённых пунктов в Харьковской области выявили движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой 155-мм гаубицей М777 производства США", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Расчет БПЛА выследил маршрут выдвижения артиллерийского орудия на позицию. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по гаубице противника."В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" американская гаубица M777 боевиков ВСУ, доставленная на огневую позицию, была уничтожена", - сказали в Минобороны. На кадрах объективного контроля запечатлены взрыв и пожар.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Уничтожение американской гаубицы M777 ВСУ
Уничтожение американской гаубицы M777 ВСУ
2024-09-07T15:06
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Харьковской области уничтожили американскую гаубицу M777
МО: ВС России попаданием "Ланцета" уничтожили гаубицу M777 в Харьковской области