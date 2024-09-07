https://ria.ru/20240907/lantset-1971281417.html

В Харьковской области уничтожили американскую гаубицу M777

В Харьковской области уничтожили американскую гаубицу M777 - РИА Новости, 07.09.2024

В Харьковской области уничтожили американскую гаубицу M777

Военнослужащие группировки российских войск "Север" уничтожили украинскую буксируемую гаубицу М777 американского производства в Харьковской области ударом... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:06

2024-09-07T15:06

2024-09-07T15:20

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971283573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8107deb22fcb52e79141c332d70c181.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Север" уничтожили украинскую буксируемую гаубицу М777 американского производства в Харьковской области ударом "Ланцета", сообщило в субботу Минобороны РФ."Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе одного из населённых пунктов в Харьковской области выявили движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой 155-мм гаубицей М777 производства США", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Расчет БПЛА выследил маршрут выдвижения артиллерийского орудия на позицию. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по гаубице противника."В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" американская гаубица M777 боевиков ВСУ, доставленная на огневую позицию, была уничтожена", - сказали в Минобороны. На кадрах объективного контроля запечатлены взрыв и пожар.

https://ria.ru/20240907/rotatsiya-1971208888.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение американской гаубицы M777 ВСУ Уничтожение американской гаубицы M777 ВСУ 2024-09-07T15:06 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)