https://ria.ru/20240907/krushenie-1971216845.html

СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана

СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана - РИА Новости, 07.09.2024

СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана

Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Индиана, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, сообщила газета Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:08

2024-09-07T07:08

2024-09-07T13:02

в мире

индиана

сша

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971228731_0:404:1080:1012_1920x0_80_0_0_439312b3f9513f7258cbf9778633fbf9.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Индиана, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, сообщила газета Newsweek со ссылкой на местную полицию. "Никто из пассажиров не выжил. При первом заходе на посадку самолет оказался на слишком большой высоте", — говорится в публикации.По информации издания, самолет вылетел из регионального аэропорта Форт-Додж штата Айова утром 6 сентября и должен был приземлиться в муниципальном аэропорту Андерсона в штате Индиана. По словам капитана Дарвина Двиггинса из департамента полиции округа Мэдиссон, самолет упал на кукурузное поле. Расследованием руководит Национальный совет по безопасности на транспорте США.

https://ria.ru/20240904/venesuela-1970636583.html

индиана

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индиана, сша, общество, происшествия