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СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана
СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана - РИА Новости, 07.09.2024
СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана
Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Индиана, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, сообщила газета Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:08
2024-09-07T07:08
2024-09-07T13:02
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Индиана, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, сообщила газета Newsweek со ссылкой на местную полицию. "Никто из пассажиров не выжил. При первом заходе на посадку самолет оказался на слишком большой высоте", — говорится в публикации.По информации издания, самолет вылетел из регионального аэропорта Форт-Додж штата Айова утром 6 сентября и должен был приземлиться в муниципальном аэропорту Андерсона в штате Индиана. По словам капитана Дарвина Двиггинса из департамента полиции округа Мэдиссон, самолет упал на кукурузное поле. Расследованием руководит Национальный совет по безопасности на транспорте США.
https://ria.ru/20240904/venesuela-1970636583.html
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в мире, индиана, сша, общество, происшествия
В мире, Индиана, США, Общество, Происшествия
СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана
Newsweek: падение одномоторного самолета в США привело к гибели четырех человек