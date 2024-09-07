Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 07.09.2024 (обновлено: 13:02 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/krushenie-1971216845.html
СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана
СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана - РИА Новости, 07.09.2024
СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана
Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Индиана, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, сообщила газета Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:08
2024-09-07T13:02
в мире
индиана
сша
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971228731_0:404:1080:1012_1920x0_80_0_0_439312b3f9513f7258cbf9778633fbf9.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Индиана, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, сообщила газета Newsweek со ссылкой на местную полицию. &quot;Никто из пассажиров не выжил. При первом заходе на посадку самолет оказался на слишком большой высоте&quot;, — говорится в публикации.По информации издания, самолет вылетел из регионального аэропорта Форт-Додж штата Айова утром 6 сентября и должен был приземлиться в муниципальном аэропорту Андерсона в штате Индиана. По словам капитана Дарвина Двиггинса из департамента полиции округа Мэдиссон, самолет упал на кукурузное поле. Расследованием руководит Национальный совет по безопасности на транспорте США.
https://ria.ru/20240904/venesuela-1970636583.html
индиана
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971228731_0:359:1080:1169_1920x0_80_0_0_bf953c472c0bfb4e4cdfa7f1597ed6b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индиана, сша, общество, происшествия
В мире, Индиана, США, Общество, Происшествия
СМИ сообщили о падении одномоторного самолета в американском штате Индиана

Newsweek: падение одномоторного самолета в США привело к гибели четырех человек

© Фото : East Madison Fire TerritoryМесто падения одномоторного самолета в американском штате Индиана
Место падения одномоторного самолета в американском штате Индиана - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : East Madison Fire Territory
Место падения одномоторного самолета в американском штате Индиана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Индиана, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, сообщила газета Newsweek со ссылкой на местную полицию.
«

"Никто из пассажиров не выжил. При первом заходе на посадку самолет оказался на слишком большой высоте", — говорится в публикации.

По информации издания, самолет вылетел из регионального аэропорта Форт-Додж штата Айова утром 6 сентября и должен был приземлиться в муниципальном аэропорту Андерсона в штате Индиана. По словам капитана Дарвина Двиггинса из департамента полиции округа Мэдиссон, самолет упал на кукурузное поле.
Расследованием руководит Национальный совет по безопасности на транспорте США.
Доминикана. - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
СМИ: в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы
4 сентября, 20:40
 
В миреИндианаСШАОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала