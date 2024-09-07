https://ria.ru/20240907/krushenie--1971312596.html
После крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз
После крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз - РИА Новости, 07.09.2024
После крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз
По делу о крушении Ми-8 на Камчатке назначено более 100 экспертиз, изъяты технические устройства и носители, документы на воздушное судно, сообщило Восточное... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:47
2024-09-07T18:47
2024-09-07T18:53
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По делу о крушении Ми-8 на Камчатке назначено более 100 экспертиз, изъяты технические устройства и носители, документы на воздушное судно, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."В настоящий момент следователями и следователями-криминалистами следственного управления проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты личные вещи пострадавших, по ряду тел проведена процедура опознания, назначено более 100 судебных экспертиз, изъяты технические устройства и носители, документы на воздушное судно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
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происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, россия, елизовский район
Происшествия, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Россия, Елизовский район
После крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз
СК: после крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз