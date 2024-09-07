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После крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз - РИА Новости, 07.09.2024
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18:47 07.09.2024 (обновлено: 18:53 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/krushenie--1971312596.html
После крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз
После крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз - РИА Новости, 07.09.2024
После крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз
По делу о крушении Ми-8 на Камчатке назначено более 100 экспертиз, изъяты технические устройства и носители, документы на воздушное судно, сообщило Восточное... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:47
2024-09-07T18:53
происшествия
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
россия
елизовский район
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По делу о крушении Ми-8 на Камчатке назначено более 100 экспертиз, изъяты технические устройства и носители, документы на воздушное судно, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."В настоящий момент следователями и следователями-криминалистами следственного управления проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты личные вещи пострадавших, по ряду тел проведена процедура опознания, назначено более 100 судебных экспертиз, изъяты технические устройства и носители, документы на воздушное судно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
камчатка
россия
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происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, россия, елизовский район
Происшествия, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Россия, Елизовский район
После крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз

СК: после крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз

© Фото : МЧС России/TelegramМесто крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По делу о крушении Ми-8 на Камчатке назначено более 100 экспертиз, изъяты технические устройства и носители, документы на воздушное судно, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"В настоящий момент следователями и следователями-криминалистами следственного управления проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты личные вещи пострадавших, по ряду тел проведена процедура опознания, назначено более 100 судебных экспертиз, изъяты технические устройства и носители, документы на воздушное судно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023-2024 годах
5 февраля, 10:28
 
ПроисшествияКамчаткаСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШРоссияЕлизовский район
 
 
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