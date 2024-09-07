https://ria.ru/20240907/korruptsiya-1971252215.html

В Молдавии назвали причину бездействия властей в борьбе с коррупцией

В Молдавии назвали причину бездействия властей в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 07.09.2024

В Молдавии назвали причину бездействия властей в борьбе с коррупцией

Власти Молдавии не могут добиться существенных успехов в борьбе с коррупцией, поскольку сами имеют к ней отношение, считает бывший генеральный прокурор,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:50

2024-09-07T12:50

2024-09-07T12:50

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КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Власти Молдавии не могут добиться существенных успехов в борьбе с коррупцией, поскольку сами имеют к ней отношение, считает бывший генеральный прокурор, кандидат в президенты Александр Стояногло. Главный прокурор ЕС Лаура Кевеши ранее заявила, что молдавским коллегам нужно "засучить рукава" и начать уже бороться с коррупцией, поскольку в республике ее много. "Понимаю, что госпожа Кевеши не знает поговорки "Главное в ходе следственных действий — не выйти на самих себя", что очень хорошо объясняет причину бездействия, которое мы наблюдаем. (Органы прокуратуры - ред.) остаются сформированными и контролируемыми людьми времен захваченного государства, а правосудие подчинено политике", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Политик считает, что его ситуация - явный пример того, что происходит с людьми, которые решают всерьез заняться "чувствительными" для власти делами. Стояногло был уволен с должности генпрокурора после того, как занялся расследованием вывода средств из банков страны в 2014 году, к которому потенциально могут быть причастны и некоторые лица из нынешнего руководства страны. "В такой среде результаты могут быть только такими, какими мы их видим сегодня – система продолжает использоваться против неудобных политических оппонентов, а не против реальной коррупции", - добавил Стояногло. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240619/stoyanoglo-1953952183.html

https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958297833.html

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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз