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На месте обстрела поликлиники в Горловке обнаружены кассетные боеприпасы - РИА Новости, 07.09.2024
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14:59 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/kolokolchiki-1971279195.html
На месте обстрела поликлиники в Горловке обнаружены кассетные боеприпасы
На месте обстрела поликлиники в Горловке обнаружены кассетные боеприпасы - РИА Новости, 07.09.2024
На месте обстрела поликлиники в Горловке обнаружены кассетные боеприпасы
Украинские военные при обстреле детской больницы в Горловке в ДНР применили кассетные боеприпасы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:59
2024-09-07T14:59
в мире
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные при обстреле детской больницы в Горловке в ДНР применили кассетные боеприпасы, передает корреспондент РИА Новости. На месте обстрела поликлиники "Семья и здоровье" были обнаружены "колокольчики" - суббоеприпасы от кассетных "натовских" боеприпасов. Сотрудниками МЧС уже была проведена работа по их обезвреживанию. На самой территории больницы остались множество маленьких воронок с фрагментами примененного оружия - характерными белыми лентами, которые остаются от "колокольчиков", и специфическими чешуйчатыми осколками. "Мы находимся на территории ТМО "Семья и здоровье", в частности напротив детской консультативной поликлиники на первом этаже. Мы услышали такой сильный взрыв, за окном, буквально. И как оказалось, успели выскочить из кабинетов. В первую очередь выводили, конечно, детей, которые были на приемах. Человек в поликлинике было около 20 только посетителей. Все, конечно же, сразу выскочили. Никто ничего не смог понять, но громкий звук такой был. И слышали просто, посыпались стекла. Дети, конечно, занервничали и начали плакать", - поделилась с журналистами главврач больницы Марина Караван. Так как кассетные боеприпасы поражают большую площадь, повреждения получили сразу несколько корпусов больницы. Еще по меньшей мере пять автомобилей было задето осколками снаряда. "Прилетело крепко, все испугались. Вот стекла побитые, с другой стороны тоже машины стоят битые", - рассказал владелец одного из поврежденных автомобилей Павел. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 77 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 5 мирных жителей. Повреждения получили 11 жилых домостроений и еще 2 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240907/obstrel-1971247330.html
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в мире, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Вооруженные силы Украины
На месте обстрела поликлиники в Горловке обнаружены кассетные боеприпасы

На месте обстрела поликлиники "Семья и здоровье" обнаружены "колокольчики"

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами
Последствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные при обстреле детской больницы в Горловке в ДНР применили кассетные боеприпасы, передает корреспондент РИА Новости.
На месте обстрела поликлиники "Семья и здоровье" были обнаружены "колокольчики" - суббоеприпасы от кассетных "натовских" боеприпасов. Сотрудниками МЧС уже была проведена работа по их обезвреживанию. На самой территории больницы остались множество маленьких воронок с фрагментами примененного оружия - характерными белыми лентами, которые остаются от "колокольчиков", и специфическими чешуйчатыми осколками.
Последствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке
Вчера, 12:08
"Мы находимся на территории ТМО "Семья и здоровье", в частности напротив детской консультативной поликлиники на первом этаже. Мы услышали такой сильный взрыв, за окном, буквально. И как оказалось, успели выскочить из кабинетов. В первую очередь выводили, конечно, детей, которые были на приемах. Человек в поликлинике было около 20 только посетителей. Все, конечно же, сразу выскочили. Никто ничего не смог понять, но громкий звук такой был. И слышали просто, посыпались стекла. Дети, конечно, занервничали и начали плакать", - поделилась с журналистами главврач больницы Марина Караван.
Так как кассетные боеприпасы поражают большую площадь, повреждения получили сразу несколько корпусов больницы. Еще по меньшей мере пять автомобилей было задето осколками снаряда.
"Прилетело крепко, все испугались. Вот стекла побитые, с другой стороны тоже машины стоят битые", - рассказал владелец одного из поврежденных автомобилей Павел.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 77 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 5 мирных жителей. Повреждения получили 11 жилых домостроений и еще 2 объекта гражданской инфраструктуры.
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Донецке, где пострадали пятеро детей, нашли фрагменты натовских снарядов
2 сентября, 03:15
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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