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Китай заявил, что представляет возможности для США, а не угрозу - РИА Новости, 07.09.2024
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14:44 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/kitaj-1971274645.html
Китай заявил, что представляет возможности для США, а не угрозу
Китай заявил, что представляет возможности для США, а не угрозу - РИА Новости, 07.09.2024
Китай заявил, что представляет возможности для США, а не угрозу
Современный Китай представляет возможности для США, а не угрозу, заявил в субботу заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:44
2024-09-07T14:44
технологии
китай
сша
тяньцзинь
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ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Современный Китай представляет возможности для США, а не угрозу, заявил в субботу заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Ван Шоувэнь и замминистра торговли США Мариса Лаго в субботу в китайском городе Тяньцзинь провели второе заседание китайско-американской рабочей группы по торговле. "Китай продолжит и дальше всестороннее углублять реформы, расширять открытость и реализовывать высококачественное развитие. Современный Китай с огромным населением — это возможность, а не угроза для США", - заявил Ван Шоувэнь, слова которого приводятся на сайте минкоммерции КНР. Вместе с тем он указал, что Китай готов работать совместно с США над укреплением взаимодействия, расширением сотрудничества, преодолением разногласий и созданием хорошей политической среды для сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
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технологии, китай, сша, тяньцзинь
Технологии, Китай, США, Тяньцзинь
Китай заявил, что представляет возможности для США, а не угрозу

Минкоммерции КНР: Китай представляет возможности для США, а не угрозу

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Современный Китай представляет возможности для США, а не угрозу, заявил в субботу заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.
Ван Шоувэнь и замминистра торговли США Мариса Лаго в субботу в китайском городе Тяньцзинь провели второе заседание китайско-американской рабочей группы по торговле.
"Китай продолжит и дальше всестороннее углублять реформы, расширять открытость и реализовывать высококачественное развитие. Современный Китай с огромным населением — это возможность, а не угроза для США", - заявил Ван Шоувэнь, слова которого приводятся на сайте минкоммерции КНР.
Вместе с тем он указал, что Китай готов работать совместно с США над укреплением взаимодействия, расширением сотрудничества, преодолением разногласий и созданием хорошей политической среды для сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Главы ЦРУ и МИ-6 обвинили Россию и Китай в беспрецедентных угрозах
Вчера, 13:35
 
ТехнологииКитайСШАТяньцзинь
 
 
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