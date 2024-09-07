https://ria.ru/20240907/kirgiziya-1971255789.html
Министр: платежи через Киргизию продолжаются, только по новому порядку
Министр: платежи через Киргизию продолжаются, только по новому порядку - РИА Новости, 07.09.2024
Министр: платежи через Киргизию продолжаются, только по новому порядку
Новый порядок проведения платежей в Киргизии введен, чтобы обеспечить прозрачность финансовых потоков и удешевить транзакции, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:15
2024-09-07T13:15
2024-09-07T14:36
экономика
киргизия
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БИШКЕК, 7 сен — РИА Новости. Новый порядок проведения платежей в Киргизии введен, чтобы обеспечить прозрачность финансовых потоков и удешевить транзакции, заявил РИА Новости министр экономики страны Данияр Амангельдиев. Нацбанк Киргизии ранее опубликовал постановление правления, согласно которому банкам страны в течение года запрещено принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в иностранные государства без поставки на киргизскую территорию. "Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки — это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции", — сказал Амангельдиев. По его словам, уже создана специальная государственная компания, которая будет обеспечивать нормальное проведение транзакций, это решение определено в правительственном постановлении. "Уже постановление принято, создана кыргызская торговая компания, которая будет осуществлять платежи. Операции будут дешевле, чем в банках", — отметил министр. При этом, подчеркнул Амангельдиев, нет ограничений по текущим платежам, а банкам будет проще решать вопрос проведения комплаенса, гарантирующего чистоту финансовых операций. Таким образом обеспечивается прозрачность и простота транзакций, пояснил он."Мы упрощаем, создаем все условия для того, чтобы эти торговые операции прозрачнее проходили", — заключил министр экономики Киргизии.
https://ria.ru/20240904/platezhi-1970437385.html
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экономика, киргизия
Министр: платежи через Киргизию продолжаются, только по новому порядку
Министр экономики: платежи через Киргизию продолжаются, только по новому порядку
БИШКЕК, 7 сен — РИА Новости. Новый порядок проведения платежей в Киргизии введен, чтобы обеспечить прозрачность финансовых потоков и удешевить транзакции, заявил РИА Новости министр экономики страны Данияр Амангельдиев.
Нацбанк Киргизии ранее опубликовал постановление правления, согласно которому банкам страны в течение года запрещено принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в иностранные государства без поставки на киргизскую территорию.
"Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки — это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции", — сказал Амангельдиев.
По его словам, уже создана специальная государственная компания, которая будет обеспечивать нормальное проведение транзакций, это решение определено в правительственном постановлении.
"Уже постановление принято, создана кыргызская торговая компания, которая будет осуществлять платежи. Операции будут дешевле, чем в банках", — отметил министр.
При этом, подчеркнул Амангельдиев, нет ограничений по текущим платежам, а банкам будет проще решать вопрос проведения комплаенса, гарантирующего чистоту финансовых операций.
Таким образом обеспечивается прозрачность и простота транзакций, пояснил он.
"Мы упрощаем, создаем все условия для того, чтобы эти торговые операции прозрачнее проходили", — заключил министр экономики Киргизии.