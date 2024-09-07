https://ria.ru/20240907/kiev-1971225104.html

В Киеве сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ

В Киеве сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024

В Киеве сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ

Минувшей ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военнослужащего, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:17

2024-09-07T09:17

2024-09-07T11:59

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минувшей ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военнослужащего, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Киеве на Оболони сожгли авто военного", — говорится в подписи к видео с полыхающей машиной.На Украине зачастую поджигают автомобили военных, которые принимают за транспорт сотрудников военкоматов. Некоторые автомобилисты даже начали защищать свои машины наклейками с надписью "Не ТЦК". Методы "силовой мобилизации", когда сотрудники ТЦК избивают военнообязанных и увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении, породили в украинском обществе страх и неприязнь к военным.C 25 февраля 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе, новобранцев отправляют на передовую даже без обучения.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240830/draka-1969486413.html

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