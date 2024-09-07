В Киеве сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ
"Страна.ua": в Киеве неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ
© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль военнослужащего ВСУ, сожженный неизвестными в Киеве
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль военнослужащего ВСУ, сожженный неизвестными в Киеве
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минувшей ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военнослужащего, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В Киеве на Оболони сожгли авто военного", — говорится в подписи к видео с полыхающей машиной.
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На Украине зачастую поджигают автомобили военных, которые принимают за транспорт сотрудников военкоматов. Некоторые автомобилисты даже начали защищать свои машины наклейками с надписью "Не ТЦК". Методы "силовой мобилизации", когда сотрудники ТЦК избивают военнообязанных и увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении, породили в украинском обществе страх и неприязнь к военным.
C 25 февраля 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе, новобранцев отправляют на передовую даже без обучения.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.