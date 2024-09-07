https://ria.ru/20240907/khimki-1971326103.html

Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города

Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города - РИА Новости, 07.09.2024

Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города

В театре "Наш Дом" городского округа Химки народный артист России Дмитрий Маликов выступил с программой "Уроки музыки" для детей из многодетных семей, семей... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:50

2024-09-07T20:50

2024-09-07T20:52

россия

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

дмитрий маликов

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В театре "Наш Дом" городского округа Химки народный артист России Дмитрий Маликов выступил с программой "Уроки музыки" для детей из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, а также победителей и лауреатов различных творческих конкурсов, сообщает пресс-служба администрации округа. Мероприятие прошло в День города. Поздравил ребят глава округа Дмитрий Волошин. "Вы все отличаетесь друг от друга, каждый из вас по-своему талантлив. Я желаю вам, чтобы, несмотря на все отличия, вас всех объединяло одно — стремление к собственному развитию. Мы верим, что вы сможете достичь больших высот, а мы всегда готовы поддержать любые начинания!" — приводит пресс-служба слова Волошина. В рамках социально-образовательного проекта "Уроки музыки" для юных химчан провели интерактивное шоу. День города в Химках отмечают традиционно в первую субботу сентября. В этом году все мероприятия проходят под девизом "Химки. Успех в единстве поколений". Главная задача — сохранить историческую память о героях и выдающихся жителях, которые внесли свой вклад в развитие города.

https://ria.ru/20240907/khimki--1971293342.html

https://ria.ru/20240902/khimki-1970065296.html

россия

химки (городской округ в московской области)

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россия, дмитрий волошин (глава городского округа химки), дмитрий маликов, химки (городской округ в московской области)