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Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города - РИА Новости, 07.09.2024
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20:50 07.09.2024 (обновлено: 20:52 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/khimki-1971326103.html
Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города
Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города - РИА Новости, 07.09.2024
Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города
В театре "Наш Дом" городского округа Химки народный артист России Дмитрий Маликов выступил с программой "Уроки музыки" для детей из многодетных семей, семей... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:50
2024-09-07T20:52
россия
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
дмитрий маликов
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В театре "Наш Дом" городского округа Химки народный артист России Дмитрий Маликов выступил с программой "Уроки музыки" для детей из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, а также победителей и лауреатов различных творческих конкурсов, сообщает пресс-служба администрации округа. Мероприятие прошло в День города. Поздравил ребят глава округа Дмитрий Волошин. "Вы все отличаетесь друг от друга, каждый из вас по-своему талантлив. Я желаю вам, чтобы, несмотря на все отличия, вас всех объединяло одно — стремление к собственному развитию. Мы верим, что вы сможете достичь больших высот, а мы всегда готовы поддержать любые начинания!" — приводит пресс-служба слова Волошина. В рамках социально-образовательного проекта "Уроки музыки" для юных химчан провели интерактивное шоу. День города в Химках отмечают традиционно в первую субботу сентября. В этом году все мероприятия проходят под девизом "Химки. Успех в единстве поколений". Главная задача — сохранить историческую память о героях и выдающихся жителях, которые внесли свой вклад в развитие города.
https://ria.ru/20240907/khimki--1971293342.html
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россия
химки (городской округ в московской области)
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россия, дмитрий волошин (глава городского округа химки), дмитрий маликов, химки (городской округ в московской области)
Россия, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Дмитрий Маликов, Химки (городской округ в Московской области)
Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города

Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города

© Фото : Администрация городского округа ХимкиПраздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города
Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Администрация городского округа Химки
Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В театре "Наш Дом" городского округа Химки народный артист России Дмитрий Маликов выступил с программой "Уроки музыки" для детей из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, а также победителей и лауреатов различных творческих конкурсов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Мероприятие прошло в День города. Поздравил ребят глава округа Дмитрий Волошин.
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"Вы все отличаетесь друг от друга, каждый из вас по-своему талантлив. Я желаю вам, чтобы, несмотря на все отличия, вас всех объединяло одно — стремление к собственному развитию. Мы верим, что вы сможете достичь больших высот, а мы всегда готовы поддержать любые начинания!" — приводит пресс-служба слова Волошина.
В рамках социально-образовательного проекта "Уроки музыки" для юных химчан провели интерактивное шоу.
День города в Химках отмечают традиционно в первую субботу сентября. В этом году все мероприятия проходят под девизом "Химки. Успех в единстве поколений". Главная задача — сохранить историческую память о героях и выдающихся жителях, которые внесли свой вклад в развитие города.
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РоссияДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Дмитрий МаликовХимки (городской округ в Московской области)
 
 
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