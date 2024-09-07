Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города
Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города
© Фото : Администрация городского округа ХимкиПраздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города
© Фото : Администрация городского округа Химки
Праздничный концерт прошел для юных жителей Химок в День города
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В театре "Наш Дом" городского округа Химки народный артист России Дмитрий Маликов выступил с программой "Уроки музыки" для детей из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, а также победителей и лауреатов различных творческих конкурсов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Мероприятие прошло в День города. Поздравил ребят глава округа Дмитрий Волошин.
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"Вы все отличаетесь друг от друга, каждый из вас по-своему талантлив. Я желаю вам, чтобы, несмотря на все отличия, вас всех объединяло одно — стремление к собственному развитию. Мы верим, что вы сможете достичь больших высот, а мы всегда готовы поддержать любые начинания!" — приводит пресс-служба слова Волошина.
В рамках социально-образовательного проекта "Уроки музыки" для юных химчан провели интерактивное шоу.
День города в Химках отмечают традиционно в первую субботу сентября. В этом году все мероприятия проходят под девизом "Химки. Успех в единстве поколений". Главная задача — сохранить историческую память о героях и выдающихся жителях, которые внесли свой вклад в развитие города.
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