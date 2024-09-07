https://ria.ru/20240907/khimki--1971293342.html
Мемориал защитникам Отечества открыли в Химках
Мемориал защитникам Отечества открыли в Химках - РИА Новости, 07.09.2024
Мемориал защитникам Отечества открыли в Химках
В День города в Химках торжественно открыли мемориал защитникам Отечества, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:07
2024-09-07T16:07
2024-09-07T16:07
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971292485_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fb466e981f2be1a84ad6752a38024efa.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В День города в Химках торжественно открыли мемориал защитникам Отечества, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В церемонии приняли участие глава округа Дмитрий Волошин, начальник Военно-оркестровой службы штаба Московского военного округа Константин Петрович, бойцы СВО, ветераны, представители Химкинского благочиния, мусульманской общины, жители. "Капсулу с посланием потомкам в основание будущего мемориала заложили вместе с химчанами в День Победы, а сегодня практически всем городом открыли мемориал. Это знаковое и историческое для Химок событие. Сейчас как никогда важно укреплять интерес к нашей истории, воспитывать уважение к наследию наших предков, достойно продолжать начатое ими дело!" — приводит пресс-служба слова Волошина. Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции. Постамент дополняет надпись "Сохраняя прошлое – защищаем будущее!", которую выбрали жители округа по итогам голосования. Отмечается, что идея создания монумента принадлежит работникам градообразующих предприятий, жителям Химок. Мемориал расположен на площади у Вечного огня, обелисков "Отстоявшим Отчизну" и "Химчанам, отдавшим жизнь за Родину". Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок. Дополняют архитектурный ансамбль бюсты заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира. В планах — создать вблизи мемориала аллею защитников Родины, которая станет продолжением архитектурного ансамбля.
https://ria.ru/20240902/khimki-1970057754.html
https://ria.ru/20240902/khimki-1970065296.html
химки (городской округ в московской области)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки (городской округ в Московской области)
Мемориал защитникам Отечества открыли в Химках
Мемориал защитникам Отечества открыли в Химках
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
В День города в Химках торжественно открыли мемориал защитникам Отечества, сообщает пресс-служба
администрации городского округа.
В церемонии приняли участие глава округа Дмитрий Волошин
, начальник Военно-оркестровой службы штаба Московского военного округа Константин Петрович, бойцы СВО, ветераны, представители Химкинского благочиния, мусульманской общины, жители.
"Капсулу с посланием потомкам в основание будущего мемориала заложили вместе с химчанами в День Победы, а сегодня практически всем городом открыли мемориал. Это знаковое и историческое для Химок событие. Сейчас как никогда важно укреплять интерес к нашей истории, воспитывать уважение к наследию наших предков, достойно продолжать начатое ими дело!" — приводит пресс-служба слова Волошина.
Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции. Постамент дополняет надпись "Сохраняя прошлое – защищаем будущее!", которую выбрали жители округа по итогам голосования.
Отмечается, что идея создания монумента принадлежит работникам градообразующих предприятий, жителям Химок.
Мемориал расположен на площади у Вечного огня, обелисков "Отстоявшим Отчизну" и "Химчанам, отдавшим жизнь за Родину". Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок. Дополняют архитектурный ансамбль бюсты заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира. В планах — создать вблизи мемориала аллею защитников Родины, которая станет продолжением архитектурного ансамбля.