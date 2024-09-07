ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган
Эрдоган: палестинское движение ХАМАС защищает не только Газу, но и Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что палестинское движение ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, и вновь призвал создать коалицию исламских стран против экспансии Израиля.
"В нашей стране и в других мусульманских странах некоторые считают этот вопрос далёким от себя и сильно ошибаются. Как я уже говорил, Израиль не остановится в Газе. Если Израиль продолжит в том же духе, то после оккупации Рамаллаха они положат глаз и на другие места. Настанет очередь и других стран, Израиль придет в Ливан и Сирию, после этого они захотят наши территории между реками Тигр и Евфрат. Они об этом говорят прямо, когда позируют перед картой, уже сейчас объявляя, что оккупации Газы им будет недостаточно. Поэтому мы и говорим, что ХАМАС сопротивляется от имени мусульман, мы говорим, что ХАМАС защищает не только Газу, не только исламские земли, но и Турцию", - заявил Эрдоган.
Он подчеркнул, что сопротивление "государственному террору" Израиля - это задача всех мусульман и в то же время национальная задача. По его словам, исламским странам необходимо осознать угрозу как можно скорее и укрепить сотрудничество друг с другом.
"Предпринятые нами новые шаги в отношении Египта и Сирии направлены на формирование линии солидарности против растущей угрозы экспансионизма. Все исламские страны должны занять единую позицию в отношении израильской оккупации, которая остановится непонятно где. Единственный шаг, который остановит государственный террор Израиля, его наглость и бандитизм - объединение исламских стран", - подчеркнул турецкий президент.
Он отметил, что процесс нормализации отношений Анкары с Египтом "пойдет на пользу палестинцам в секторе Газа". Эрдоган пообещал, что Анкара продолжит увеличивать число друзей в регионе, а также расширит "пространство для маневра" Турции во внешней политике.
Египет и Турция договорились о совместной работе для предотвращения региональных гуманитарных кризисов, заявил в среду впервые прибывший в Турцию президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что позиции Каира и Анкары по палестинскому кризису совпадают.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна, и призвал его вспомнить о судьбе бывшего иракского лидера. В понедельник Кац призвал все страны - члены НАТО немедленно исключить Турцию из блока.
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