https://ria.ru/20240907/khamas-1971322439.html

ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган

ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.09.2024

ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что палестинское движение ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, и вновь призвал создать... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:20

2024-09-07T20:20

2024-09-07T20:20

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СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что палестинское движение ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, и вновь призвал создать коалицию исламских стран против экспансии Израиля. Выступая в городе Коджаэли на северо-западе Турции, Эрдоган заявил, что конфликт в секторе Газа - это не война Израиля против Палестины, а "борьба защищающих родину мусульман с сионистами-экспансионистами". "В нашей стране и в других мусульманских странах некоторые считают этот вопрос далёким от себя и сильно ошибаются. Как я уже говорил, Израиль не остановится в Газе. Если Израиль продолжит в том же духе, то после оккупации Рамаллаха они положат глаз и на другие места. Настанет очередь и других стран, Израиль придет в Ливан и Сирию, после этого они захотят наши территории между реками Тигр и Евфрат. Они об этом говорят прямо, когда позируют перед картой, уже сейчас объявляя, что оккупации Газы им будет недостаточно. Поэтому мы и говорим, что ХАМАС сопротивляется от имени мусульман, мы говорим, что ХАМАС защищает не только Газу, не только исламские земли, но и Турцию", - заявил Эрдоган. Он подчеркнул, что сопротивление "государственному террору" Израиля - это задача всех мусульман и в то же время национальная задача. По его словам, исламским странам необходимо осознать угрозу как можно скорее и укрепить сотрудничество друг с другом. "Предпринятые нами новые шаги в отношении Египта и Сирии направлены на формирование линии солидарности против растущей угрозы экспансионизма. Все исламские страны должны занять единую позицию в отношении израильской оккупации, которая остановится непонятно где. Единственный шаг, который остановит государственный террор Израиля, его наглость и бандитизм - объединение исламских стран", - подчеркнул турецкий президент. Он отметил, что процесс нормализации отношений Анкары с Египтом "пойдет на пользу палестинцам в секторе Газа". Эрдоган пообещал, что Анкара продолжит увеличивать число друзей в регионе, а также расширит "пространство для маневра" Турции во внешней политике. Египет и Турция договорились о совместной работе для предотвращения региональных гуманитарных кризисов, заявил в среду впервые прибывший в Турцию президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что позиции Каира и Анкары по палестинскому кризису совпадают. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна, и призвал его вспомнить о судьбе бывшего иракского лидера. В понедельник Кац призвал все страны - члены НАТО немедленно исключить Турцию из блока.

https://ria.ru/20240907/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

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