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ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.09.2024
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20:20 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/khamas-1971322439.html
ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган
ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.09.2024
ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что палестинское движение ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, и вновь призвал создать... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:20
2024-09-07T20:20
в мире
израиль
турция
египет
реджеп тайип эрдоган
исраэль кац
абдель фаттах ас-сиси
хамас
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СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что палестинское движение ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, и вновь призвал создать коалицию исламских стран против экспансии Израиля. Выступая в городе Коджаэли на северо-западе Турции, Эрдоган заявил, что конфликт в секторе Газа - это не война Израиля против Палестины, а "борьба защищающих родину мусульман с сионистами-экспансионистами". "В нашей стране и в других мусульманских странах некоторые считают этот вопрос далёким от себя и сильно ошибаются. Как я уже говорил, Израиль не остановится в Газе. Если Израиль продолжит в том же духе, то после оккупации Рамаллаха они положат глаз и на другие места. Настанет очередь и других стран, Израиль придет в Ливан и Сирию, после этого они захотят наши территории между реками Тигр и Евфрат. Они об этом говорят прямо, когда позируют перед картой, уже сейчас объявляя, что оккупации Газы им будет недостаточно. Поэтому мы и говорим, что ХАМАС сопротивляется от имени мусульман, мы говорим, что ХАМАС защищает не только Газу, не только исламские земли, но и Турцию", - заявил Эрдоган. Он подчеркнул, что сопротивление "государственному террору" Израиля - это задача всех мусульман и в то же время национальная задача. По его словам, исламским странам необходимо осознать угрозу как можно скорее и укрепить сотрудничество друг с другом. "Предпринятые нами новые шаги в отношении Египта и Сирии направлены на формирование линии солидарности против растущей угрозы экспансионизма. Все исламские страны должны занять единую позицию в отношении израильской оккупации, которая остановится непонятно где. Единственный шаг, который остановит государственный террор Израиля, его наглость и бандитизм - объединение исламских стран", - подчеркнул турецкий президент. Он отметил, что процесс нормализации отношений Анкары с Египтом "пойдет на пользу палестинцам в секторе Газа". Эрдоган пообещал, что Анкара продолжит увеличивать число друзей в регионе, а также расширит "пространство для маневра" Турции во внешней политике. Египет и Турция договорились о совместной работе для предотвращения региональных гуманитарных кризисов, заявил в среду впервые прибывший в Турцию президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что позиции Каира и Анкары по палестинскому кризису совпадают. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна, и призвал его вспомнить о судьбе бывшего иракского лидера. В понедельник Кац призвал все страны - члены НАТО немедленно исключить Турцию из блока.
https://ria.ru/20240907/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, турция, египет, реджеп тайип эрдоган, исраэль кац, абдель фаттах ас-сиси, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Египет, Реджеп Тайип Эрдоган, Исраэль Кац, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган

Эрдоган: палестинское движение ХАМАС защищает не только Газу, но и Турцию

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что палестинское движение ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, и вновь призвал создать коалицию исламских стран против экспансии Израиля.
Выступая в городе Коджаэли на северо-западе Турции, Эрдоган заявил, что конфликт в секторе Газа - это не война Израиля против Палестины, а "борьба защищающих родину мусульман с сионистами-экспансионистами".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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Вчера, 19:55
"В нашей стране и в других мусульманских странах некоторые считают этот вопрос далёким от себя и сильно ошибаются. Как я уже говорил, Израиль не остановится в Газе. Если Израиль продолжит в том же духе, то после оккупации Рамаллаха они положат глаз и на другие места. Настанет очередь и других стран, Израиль придет в Ливан и Сирию, после этого они захотят наши территории между реками Тигр и Евфрат. Они об этом говорят прямо, когда позируют перед картой, уже сейчас объявляя, что оккупации Газы им будет недостаточно. Поэтому мы и говорим, что ХАМАС сопротивляется от имени мусульман, мы говорим, что ХАМАС защищает не только Газу, не только исламские земли, но и Турцию", - заявил Эрдоган.
Он подчеркнул, что сопротивление "государственному террору" Израиля - это задача всех мусульман и в то же время национальная задача. По его словам, исламским странам необходимо осознать угрозу как можно скорее и укрепить сотрудничество друг с другом.
"Предпринятые нами новые шаги в отношении Египта и Сирии направлены на формирование линии солидарности против растущей угрозы экспансионизма. Все исламские страны должны занять единую позицию в отношении израильской оккупации, которая остановится непонятно где. Единственный шаг, который остановит государственный террор Израиля, его наглость и бандитизм - объединение исламских стран", - подчеркнул турецкий президент.
Он отметил, что процесс нормализации отношений Анкары с Египтом "пойдет на пользу палестинцам в секторе Газа". Эрдоган пообещал, что Анкара продолжит увеличивать число друзей в регионе, а также расширит "пространство для маневра" Турции во внешней политике.
Египет и Турция договорились о совместной работе для предотвращения региональных гуманитарных кризисов, заявил в среду впервые прибывший в Турцию президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что позиции Каира и Анкары по палестинскому кризису совпадают.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна, и призвал его вспомнить о судьбе бывшего иракского лидера. В понедельник Кац призвал все страны - члены НАТО немедленно исключить Турцию из блока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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20 августа, 08:00
 
В миреИзраильТурцияЕгипетРеджеп Тайип ЭрдоганИсраэль КацАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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