https://ria.ru/20240907/kalinovo-1971247438.html
Российские войска освободили Калиново в ДНР
Российские войска освободили Калиново в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024
Российские войска освободили Калиново в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:10
2024-09-07T12:10
2024-09-07T14:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидово, Мемрика и Галицыновки, а также отбили семь контратак штурмовиков.ВСУ потеряли за сутки:
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Калиново в ДНР
Минобороны заявило об освобождении села Калиново в ДНР