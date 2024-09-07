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Российские войска освободили Калиново в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 07.09.2024 (обновлено: 14:51 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/kalinovo-1971247438.html
Российские войска освободили Калиново в ДНР
Российские войска освободили Калиново в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024
Российские войска освободили Калиново в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:10
2024-09-07T14:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидово, Мемрика и Галицыновки, а также отбили семь контратак штурмовиков.ВСУ потеряли за сутки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Калиново в ДНР

Минобороны заявило об освобождении села Калиново в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Калиново в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Калиново в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Калиново в ДНР

Село Калиново расположено к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидово, Мемрика и Галицыновки, а также отбили семь контратак штурмовиков.
ВСУ потеряли за сутки:
  • около 470 солдат убитыми и ранеными;
  • две боевые бронемашины — "Казак" и американскую MaxxPro;
  • четыре автомобиля;
  • боевую машину РСЗО "Град";
  • французскую гаубицу Caesar;
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • САУ "Гвоздика";
  • шесть гаубиц Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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