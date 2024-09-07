https://ria.ru/20240907/kalinovo-1971247438.html

Российские войска освободили Калиново в ДНР

Российские войска освободили Калиново в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024

Российские войска освободили Калиново в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:10

2024-09-07T12:10

2024-09-07T14:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидово, Мемрика и Галицыновки, а также отбили семь контратак штурмовиков.ВСУ потеряли за сутки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)