https://ria.ru/20240907/kadyrov-1971239620.html

Кадыров опубликовал видео с взятыми в плен мобилизованными солдат ВСУ

Кадыров опубликовал видео с взятыми в плен мобилизованными солдат ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024

Кадыров опубликовал видео с взятыми в плен мобилизованными солдат ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале очередное видео с военнослужащими ВСУ, которых взяли в плен бойцы спецназа "Ахмат", на этот раз в РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:25

2024-09-07T11:25

2024-09-07T11:29

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале очередное видео с военнослужащими ВСУ, которых взяли в плен бойцы спецназа "Ахмат", на этот раз в кадре трое мобилизованных солдат. "И снова рубрика "Наши пленные". Знакомьтесь с результатами проделанной спецназом "Ахмат" работы. Докладывает командир отряда "Шустрый". В ходе проведенной нашими бойцами операции взято в плен трое военнослужащих ВСУ. Все они из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты. Мобилизованные. Деморализация этого, уже бывшего личного состава укровойск, налицо", – написал Кадыров. Глава Чечни отметил, что, "судя по общей картине, такая же надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях". Об этом, по его словам, говорят и радиоперехваты, и признания пленных. "Если очутившись у нас в руках они облегченно вздыхают, то это говорит о многом. Работаем дальше!" – добавил глава республики.

https://radiosputnik.ru/20240829/tekhnika-1969326721.html

https://ria.ru/20240817/dopros-1966755862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с тремя пленными солдатами ВСУ Кадры с тремя пленными солдатами ВСУ 2024-09-07T11:25 true PT1M41S

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рамзан кадыров, вооруженные силы украины