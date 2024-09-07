https://ria.ru/20240907/kadyrov-1971239620.html
Кадыров опубликовал видео с взятыми в плен мобилизованными солдат ВСУ
Кадыров опубликовал видео с взятыми в плен мобилизованными солдат ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
Кадыров опубликовал видео с взятыми в плен мобилизованными солдат ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале очередное видео с военнослужащими ВСУ, которых взяли в плен бойцы спецназа "Ахмат", на этот раз в РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:25
2024-09-07T11:25
2024-09-07T11:29
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале очередное видео с военнослужащими ВСУ, которых взяли в плен бойцы спецназа "Ахмат", на этот раз в кадре трое мобилизованных солдат. "И снова рубрика "Наши пленные". Знакомьтесь с результатами проделанной спецназом "Ахмат" работы. Докладывает командир отряда "Шустрый". В ходе проведенной нашими бойцами операции взято в плен трое военнослужащих ВСУ. Все они из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты. Мобилизованные. Деморализация этого, уже бывшего личного состава укровойск, налицо", – написал Кадыров. Глава Чечни отметил, что, "судя по общей картине, такая же надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях". Об этом, по его словам, говорят и радиоперехваты, и признания пленных. "Если очутившись у нас в руках они облегченно вздыхают, то это говорит о многом. Работаем дальше!" – добавил глава республики.
https://radiosputnik.ru/20240829/tekhnika-1969326721.html
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Кадры с тремя пленными солдатами ВСУ
Кадры с тремя пленными солдатами ВСУ
2024-09-07T11:25
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рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров опубликовал видео с взятыми в плен мобилизованными солдат ВСУ
Кадыров опубликовал очередное видео с мобилизованными солдатами ВСУ
ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале очередное видео с военнослужащими ВСУ, которых взяли в плен бойцы спецназа "Ахмат", на этот раз в кадре трое мобилизованных солдат.
"И снова рубрика "Наши пленные". Знакомьтесь с результатами проделанной спецназом "Ахмат" работы. Докладывает командир отряда "Шустрый". В ходе проведенной нашими бойцами операции взято в плен трое военнослужащих ВСУ. Все они из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты. Мобилизованные. Деморализация этого, уже бывшего личного состава укровойск, налицо", – написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что, "судя по общей картине, такая же надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях". Об этом, по его словам, говорят и радиоперехваты, и признания пленных.
"Если очутившись у нас в руках они облегченно вздыхают, то это говорит о многом. Работаем дальше!" – добавил глава республики.