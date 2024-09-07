https://ria.ru/20240907/italiya-1971250957.html

Мелони обвинила Запад в создании тупика для переговоров по Украине

Мелони обвинила Запад в создании тупика для переговоров по Украине - РИА Новости, 07.09.2024

Мелони обвинила Запад в создании тупика для переговоров по Украине

Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что поддержка Западом Киева в конфликте привела к созданию тупиковой ситуации, которая необходима для организации мирных РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:43

2024-09-07T12:43

2024-09-07T12:43

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РИМ, 7 сен – РИА Новости. Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что поддержка Западом Киева в конфликте привела к созданию тупиковой ситуации, которая необходима для организации мирных переговоров. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Комментируя возможность переговоров с Украиной, он заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. По его словам, противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, "наши войска ускорили наступательные операции". По утверждению Мелони, в нынешней ситуации "это не скорая победа России, это тупик, созданию которого мы содействовали, поддерживая Украину". Выступая на экономическом форуме в городе Черноббьо, она заявила, что "стол переговоров, возможно, создается, когда есть тупик". "Мы создали этот тупик, чтобы строить мир", - добавила премьер, выступление которой транслировало итальянское телевидение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240906/peregovory-1971136611.html

https://ria.ru/20240831/lavrov-1969695835.html

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в мире, россия, украина, киев, джорджа мелони, владимир путин, сергей лавров, нато