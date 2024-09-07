https://ria.ru/20240907/iran-1971329934.html
Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу
Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу - РИА Новости, 07.09.2024
Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в воскресенье, что у иранского руководства не остаётся другого пути, кроме перемещения политических и экономических... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T21:27
2024-09-07T21:27
2024-09-07T21:28
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ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в воскресенье, что у иранского руководства не остаётся другого пути, кроме перемещения политических и экономических центров страны к южным границам республики, к берегам Персидского залива. "Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр", - цитирует иранское информационное агентство Fars слова Пезешкиана. Он отметил, что далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным из-за ряда соображений, в первую очередь экономических. "Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг, на экспорт, - это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность", - добавил он. При этом он подчеркнул, что после выбора нового столичного центра туда будут перенесены все государственные ведомства, после чего тегеранцам будет дана возможность совершить переезд в новую столицу республики.
https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html
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в мире, тегеран (город), иран, персидский залив, масуд пезешкиан
В мире, Тегеран (город), Иран, Персидский залив, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу
Президент Ирана призвал переместить столицу к южным границам
ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в воскресенье, что у иранского руководства не остаётся другого пути, кроме перемещения политических и экономических центров страны к южным границам республики, к берегам Персидского залива.
"Будучи столицей страны, Тегеран
сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр", - цитирует иранское информационное агентство Fars слова Пезешкиана.
Он отметил, что далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным из-за ряда соображений, в первую очередь экономических.
"Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг, на экспорт, - это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность", - добавил он.
При этом он подчеркнул, что после выбора нового столичного центра туда будут перенесены все государственные ведомства, после чего тегеранцам будет дана возможность совершить переезд в новую столицу республики.