https://ria.ru/20240907/iran-1971329934.html

Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу

Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу - РИА Новости, 07.09.2024

Президент Ирана заявил о необходимости переместить столицу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в воскресенье, что у иранского руководства не остаётся другого пути, кроме перемещения политических и экономических... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T21:27

2024-09-07T21:27

2024-09-07T21:28

в мире

тегеран (город)

иран

персидский залив

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в воскресенье, что у иранского руководства не остаётся другого пути, кроме перемещения политических и экономических центров страны к южным границам республики, к берегам Персидского залива. "Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр", - цитирует иранское информационное агентство Fars слова Пезешкиана. Он отметил, что далее оставлять Тегеран столицей становится невозможным из-за ряда соображений, в первую очередь экономических. "Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг, на экспорт, - это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность", - добавил он. При этом он подчеркнул, что после выбора нового столичного центра туда будут перенесены все государственные ведомства, после чего тегеранцам будет дана возможность совершить переезд в новую столицу республики.

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

тегеран (город)

иран

персидский залив

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в мире, тегеран (город), иран, персидский залив, масуд пезешкиан