Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде грузовик упал с моста в реку - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 07.09.2024 (обновлено: 20:27 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/gruzovik-1971323568.html
В Нижнем Новгороде грузовик упал с моста в реку
В Нижнем Новгороде грузовик упал с моста в реку - РИА Новости, 07.09.2024
В Нижнем Новгороде грузовик упал с моста в реку
Грузовик упал с моста в Оку в Нижнем Новгороде, по словам очевидцев, никто не выплыл, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:26
2024-09-07T20:27
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Грузовик упал с моста в Оку в Нижнем Новгороде, по словам очевидцев, никто не выплыл, сообщает МЧС региона. Инцидент произошел вечером в субботу. 'Поступило сообщение о падении грузового автомобиля с моста по адресу: Нижний Новгород, автодорога федерального значения М7 "Волга", Южный обход, Стригинский мост. По предварительной информации, грузовой автомобиль (фура) пробил ограждение и упал в реку Ока. Со слов очевидцев на поверхность воды никто не выбрался", - говорится в сообщении. На место происшествия направляются спасатели и пожарный катер. Информация оперативная, подлежит уточнению.
https://ria.ru/20240702/most-1956949871.html
https://ria.ru/20240510/voditel-1945141646.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде грузовик упал с моста в реку

МЧС РФ: грузовик упал с моста в Оку в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Грузовик упал с моста в Оку в Нижнем Новгороде, по словам очевидцев, никто не выплыл, сообщает МЧС региона.
Инцидент произошел вечером в субботу.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В Нижнем Новгороде люлька с рабочими упала с моста
2 июля, 19:10
'Поступило сообщение о падении грузового автомобиля с моста по адресу: Нижний Новгород, автодорога федерального значения М7 "Волга", Южный обход, Стригинский мост. По предварительной информации, грузовой автомобиль (фура) пробил ограждение и упал в реку Ока. Со слов очевидцев на поверхность воды никто не выбрался", - говорится в сообщении.
На место происшествия направляются спасатели и пожарный катер. Информация оперативная, подлежит уточнению.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Компания рассказала о водителе автобуса, упавшего с моста в Петербурге
10 мая, 17:18
 
ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала