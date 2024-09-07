https://ria.ru/20240907/gruzovik-1971323568.html

В Нижнем Новгороде грузовик упал с моста в реку

В Нижнем Новгороде грузовик упал с моста в реку - РИА Новости, 07.09.2024

В Нижнем Новгороде грузовик упал с моста в реку

Грузовик упал с моста в Оку в Нижнем Новгороде, по словам очевидцев, никто не выплыл, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:26

2024-09-07T20:26

2024-09-07T20:27

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Грузовик упал с моста в Оку в Нижнем Новгороде, по словам очевидцев, никто не выплыл, сообщает МЧС региона. Инцидент произошел вечером в субботу. 'Поступило сообщение о падении грузового автомобиля с моста по адресу: Нижний Новгород, автодорога федерального значения М7 "Волга", Южный обход, Стригинский мост. По предварительной информации, грузовой автомобиль (фура) пробил ограждение и упал в реку Ока. Со слов очевидцев на поверхность воды никто не выбрался", - говорится в сообщении. На место происшествия направляются спасатели и пожарный катер. Информация оперативная, подлежит уточнению.

https://ria.ru/20240702/most-1956949871.html

https://ria.ru/20240510/voditel-1945141646.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)