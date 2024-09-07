В Грозном опровергли сообщение о едва не севшем на закрытую полосу самолете
В Грозном данные о едва не севшем на закрытую полосу самолете назвали фейком
© Кадр видео из соцсетейСамолет над взлетно-посадочной полосой в аэропорту Грозный
© Кадр видео из соцсетей
Самолет над взлетно-посадочной полосой в аэропорту Грозный
ГРОЗНЫЙ, 7 сен — РИА Новости. Информация о том, что пассажирский самолет едва не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в аэропорту Грозный, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В субботу в Telegram-каналах распространилась информация, что борт, следовавший рейсом из Турции, едва не приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Грозный. При этом утверждалось, что экипаж заметил неладное в последний момент и смог уйти на второй круг, чуть не коснувшись земли.
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"В Сети активно распространяется фейк, будто в аэропорту Грозный (Северный) имени А. А. Кадырова пассажирский самолет при совершении посадки чуть не сел на строящуюся ВПП. Данная информация не соответствует действительности", — подчеркнули в аэропорту.
В пресс-службе также уточнили, что видео — это старая съемка, когда в начале июня проводились работы по присоединению действующей ВПП к строящейся. По ее данным, на кадрах пилот после порыва ветра ушел на второй круг, но никаких нарушений он не совершал, а на "представляемой авторами фейка картине — лишь визуальная ошибка восприятия".
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