https://ria.ru/20240907/groznyj-1971320739.html

В Грозном опровергли сообщение о едва не севшем на закрытую полосу самолете

В Грозном опровергли сообщение о едва не севшем на закрытую полосу самолете - РИА Новости, 07.09.2024

В Грозном опровергли сообщение о едва не севшем на закрытую полосу самолете

Информация о том, что пассажирский самолет едва не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в аэропорту Грозный, не соответствует действительности,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:02

2024-09-07T20:02

2024-09-07T22:48

происшествия

грозный

турция

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ГРОЗНЫЙ, 7 сен — РИА Новости. Информация о том, что пассажирский самолет едва не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в аэропорту Грозный, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В субботу в Telegram-каналах распространилась информация, что борт, следовавший рейсом из Турции, едва не приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Грозный. При этом утверждалось, что экипаж заметил неладное в последний момент и смог уйти на второй круг, чуть не коснувшись земли."В Сети активно распространяется фейк, будто в аэропорту Грозный (Северный) имени А. А. Кадырова пассажирский самолет при совершении посадки чуть не сел на строящуюся ВПП. Данная информация не соответствует действительности", — подчеркнули в аэропорту.В пресс-службе также уточнили, что видео — это старая съемка, когда в начале июня проводились работы по присоединению действующей ВПП к строящейся. По ее данным, на кадрах пилот после порыва ветра ушел на второй круг, но никаких нарушений он не совершал, а на "представляемой авторами фейка картине — лишь визуальная ошибка восприятия".

https://ria.ru/20240904/samolet-1970624069.html

грозный

турция

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происшествия, грозный, турция