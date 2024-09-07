https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971325416.html

Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования

Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования - РИА Новости, 07.09.2024

Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования

Избирательные участки закрылись после второго дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:46

2024-09-07T20:46

2024-09-07T20:46

политика

тинао

московская городская дума

выборы в россии — 2024

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись после второго дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование будет проходить три дня, оно началось 6 сентября, основным днем станет 8 сентября. Всего в столице работает 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могут на протяжении трех дней - с 6 по 8 сентября с 8.00 до 20.00. Несколько участков открыты в больницах и СИЗО. На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением стали несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация будет применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получат кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Трансляция будет идти в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулись 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.

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политика, тинао, московская городская дума, выборы в россии — 2024, москва