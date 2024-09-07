https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971325416.html
Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования
Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования - РИА Новости, 07.09.2024
Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования
Избирательные участки закрылись после второго дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:46
2024-09-07T20:46
2024-09-07T20:46
политика
тинао
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись после второго дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование будет проходить три дня, оно началось 6 сентября, основным днем станет 8 сентября. Всего в столице работает 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могут на протяжении трех дней - с 6 по 8 сентября с 8.00 до 20.00. Несколько участков открыты в больницах и СИЗО. На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением стали несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация будет применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получат кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Трансляция будет идти в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулись 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, тинао, московская городская дума, выборы в россии — 2024, москва
Политика, ТиНАО, Московская городская дума, Выборы в России — 2024, Москва
Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования
Избирательные участки в Москве закрылись после второго дня голосования
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись после второго дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
Голосование будет проходить три дня, оно началось 6 сентября, основным днем станет 8 сентября. Всего в столице работает 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могут на протяжении трех дней - с 6 по 8 сентября с 8.00 до 20.00. Несколько участков открыты в больницах и СИЗО.
На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку.
Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением стали несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация будет применена в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако доступ к ней получат кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Трансляция будет идти в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий.
Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулись 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.