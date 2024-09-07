https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971310338.html
Москалькова рассказала о голосовании на выборах в Москве
Москалькова рассказала о голосовании на выборах в Москве - РИА Новости, 07.09.2024
Москалькова рассказала о голосовании на выборах в Москве
Голосование в ЕДГ-2024 в Москве проходит без нарушений, что говорит о высоком уровне организации, доступности и прозрачности выборов для всех граждан, заявила... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:15
2024-09-07T18:15
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Голосование в ЕДГ-2024 в Москве проходит без нарушений, что говорит о высоком уровне организации, доступности и прозрачности выборов для всех граждан, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что мониторинговая группа её Аппарата под руководством Тараса Федотова в субботу посетила избирательный участок в Центральном доме актера на Арбате, где с председателем избиркома обсудили техническое обеспечение видеомониторинга и организацию процесса голосования. Кроме того, сотрудники Аппарата российского омбудсмена отметили, что на московских участках много людей голосуют через электронные терминалы. Избиркомы также организовали все необходимое для голосования граждан с ограниченными возможностями. "Голосование проходит без нарушений, что говорит о высоком уровне организации выборов, доступности и прозрачности для всех граждан", - отметила Москалькова. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, россия, москва, абакан, татьяна москалькова, госдума рф
Политика, Россия, Москва, Абакан, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Москалькова рассказала о голосовании на выборах в Москве
Москалькова: голосование в ЕДГ-2024 в Москве проходит без нарушений
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Голосование в ЕДГ-2024 в Москве проходит без нарушений, что говорит о высоком уровне организации, доступности и прозрачности выборов для всех граждан, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что мониторинговая группа её Аппарата под руководством Тараса Федотова в субботу посетила избирательный участок в Центральном доме актера на Арбате, где с председателем избиркома обсудили техническое обеспечение видеомониторинга и организацию процесса голосования.
Кроме того, сотрудники Аппарата российского омбудсмена отметили, что на московских участках много людей голосуют через электронные терминалы. Избиркомы также организовали все необходимое для голосования граждан с ограниченными возможностями.
"Голосование проходит без нарушений, что говорит о высоком уровне организации выборов, доступности и прозрачности для всех граждан", - отметила Москалькова.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана
и городского округа Анадырь
, состоятся довыборы депутатов Госдумы
, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.