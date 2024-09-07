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В Москве около 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов - РИА Новости, 07.09.2024
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16:50 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971300438.html
В Москве около 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов
В Москве около 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов - РИА Новости, 07.09.2024
В Москве около 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов
Около 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов в Москве с пятницы, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдения за выборами в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:50
2024-09-07T16:50
политика
москва
тинао
ольга кириллова
московская городская дума
московская городская избирательная комиссия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Около 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов в Москве с пятницы, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдения за выборами в столице. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября. "Почти 2,5 млн жителей столицы проголосовали на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино. Выборы в Москве продолжаются в штатном режиме", - говорится в сообщении. Как уточнила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, чьи слова приводятся в публикации, наибольшая часть из проголосовавших москвичей отдали свой голос онлайн, их число составляет почти 2,2 миллиона человек. "На участках с помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 180 тысяч горожан, бумажные бюллетени предпочли более восьмидесяти тысяч жителей столицы", - сказала Кириллова.
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политика, москва, тинао, ольга кириллова, московская городская дума, московская городская избирательная комиссия, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, ТиНАО, Ольга Кириллова, Московская городская дума, Московская городская избирательная комиссия, Выборы в России — 2024
В Москве около 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов

Около 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов в Москве с пятницы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Около 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов в Москве с пятницы, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдения за выборами в столице.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
"Почти 2,5 млн жителей столицы проголосовали на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино. Выборы в Москве продолжаются в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Как уточнила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, чьи слова приводятся в публикации, наибольшая часть из проголосовавших москвичей отдали свой голос онлайн, их число составляет почти 2,2 миллиона человек.
"На участках с помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 180 тысяч горожан, бумажные бюллетени предпочли более восьмидесяти тысяч жителей столицы", - сказала Кириллова.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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ПолитикаМоскваТиНАООльга КирилловаМосковская городская думаМосковская городская избирательная комиссияВыборы в России — 2024
 
 
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