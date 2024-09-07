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В Мосгоризбиркоме оценили активность москвичей на выборах
В Мосгоризбиркоме оценили активность москвичей на выборах - РИА Новости, 07.09.2024
В Мосгоризбиркоме оценили активность москвичей на выборах
Предыдущие кампании по выборам в Москве протекали более вяло, чем в этом году, сообщила журналистам на брифинге председатель Московской городской избирательной... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:18
2024-09-07T13:18
2024-09-07T17:26
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московская городская дума
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Предыдущие кампании по выборам в Москве протекали более вяло, чем в этом году, сообщила журналистам на брифинге председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кирилова."Мы можем сказать, что на сегодняшний день активность московских избирателей, она говорит о том, что предыдущие кампании и по выборам депутатов Мосгордумы, и более ранние, они протекали, наверное, с точки зрения голосования, более вяло. Поэтому отмечаем активность москвичей. Может быть, сопряжено с тем, что сейчас какое-то приподнятое настроение — Москву похвалил президент, в честь дня города поздравил", - отметила Кирилова.Она также подчеркнула, что москвичи предпочитают электронный способ голосования и "на участок приходят единицы".Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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россия, москва, политика, московская городская избирательная комиссия, московская городская дума, мосгоризбирком, выборы в россии — 2024
Россия, Москва, Политика, Московская городская избирательная комиссия, Московская городская дума, Мосгоризбирком, Выборы в России — 2024
В Мосгоризбиркоме оценили активность москвичей на выборах
Кирилова: предыдущие кампании по выборам в Москве протекали более вяло