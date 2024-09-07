https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971255954.html

В Мосгоризбиркоме оценили активность москвичей на выборах

В Мосгоризбиркоме оценили активность москвичей на выборах - РИА Новости, 07.09.2024

В Мосгоризбиркоме оценили активность москвичей на выборах

Предыдущие кампании по выборам в Москве протекали более вяло, чем в этом году, сообщила журналистам на брифинге председатель Московской городской избирательной... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:18

2024-09-07T13:18

2024-09-07T17:26

россия

москва

политика

московская городская избирательная комиссия

московская городская дума

мосгоризбирком

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971028990_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_bce98ca9c56efce25429904c54010d40.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Предыдущие кампании по выборам в Москве протекали более вяло, чем в этом году, сообщила журналистам на брифинге председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кирилова."Мы можем сказать, что на сегодняшний день активность московских избирателей, она говорит о том, что предыдущие кампании и по выборам депутатов Мосгордумы, и более ранние, они протекали, наверное, с точки зрения голосования, более вяло. Поэтому отмечаем активность москвичей. Может быть, сопряжено с тем, что сейчас какое-то приподнятое настроение — Москву похвалил президент, в честь дня города поздравил", - отметила Кирилова.Она также подчеркнула, что москвичи предпочитают электронный способ голосования и "на участок приходят единицы".Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, политика, московская городская избирательная комиссия, московская городская дума, мосгоризбирком, выборы в россии — 2024