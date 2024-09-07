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Армия Израиля атаковала центр командования ХАМАС в Газе - РИА Новости, 07.09.2024
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01:23 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/gaza-1971203745.html
Армия Израиля атаковала центр командования ХАМАС в Газе
Армия Израиля атаковала центр командования ХАМАС в Газе - РИА Новости, 07.09.2024
Армия Израиля атаковала центр командования ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала членов палестинского движения ХАМАС, находившихся в центре командования и управления, расположенном в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T01:23
2024-09-07T01:23
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала членов палестинского движения ХАМАС, находившихся в центре командования и управления, расположенном в бывшей школе на севере сектора Газа. "Некоторое время назад под руководством разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС страны нанесли точный удар по террористам, действовавшим внутри центра командования и управления ХАМАС. Центр управления и контроля был встроен в комплекс, который ранее служил школой "Халима аль-Садийя" на севере сектора Газа", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. По данным армии, члены ХАМАС использовали центр управления и контроля движения для планирования и "осуществления террористических атак" против ЦАХАЛ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240906/tsakhal--1971146328.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Армия Израиля атаковала центр командования ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила, что атаковала членов ХАМАС в бывшей школе на севере Газы

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала членов палестинского движения ХАМАС, находившихся в центре командования и управления, расположенном в бывшей школе на севере сектора Газа.
"Некоторое время назад под руководством разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС страны нанесли точный удар по террористам, действовавшим внутри центра командования и управления ХАМАС. Центр управления и контроля был встроен в комплекс, который ранее служил школой "Халима аль-Садийя" на севере сектора Газа", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наступлению на ливанском фронте
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По данным армии, члены ХАМАС использовали центр управления и контроля движения для планирования и "осуществления террористических атак" против ЦАХАЛ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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